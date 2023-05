Manfredonia, rimosso l’autovelox nei pressi della Basilica di San Leonardo

MANFREDONIA (FOGGIA) – Partito stamani l’intervento per la rimozione dell’autovelox situato nei pressi della Basilica di San Leonardo, nel territorio di Manfredonia, ovvero “l’impianto fisso per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada per il superamento dei limiti massimi di velocità, installato al km 175+900 della SS 89 ‘Garganica’, direzione Foggia – Manfredonia”.

Come anticipato da Stato Quotidiano, “sul sito di installazione dell’impianto di che trattasi, insistono vincoli ambientali a fronte dei quali l’impianto e le opere accessorie realizzate, necessitano di Autorizzazione Paesaggistica (..) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)“. Questo è quanto indicato in una recente determina del dirigente del settore di staff II – Polizia locale del Comune di Manfredonia, con la quale è stato determinato l’affidamento incarico alla ditta Maggioli Spa “per la rimozione dell’impianto” indicato.

In sintesi: “in attesa dell’ottenimento” di alcuni “titoli autorizzatori” (per il superamento dei vincoli indicati), il Comune di Manfredonia ha dovuto affidare a una ditta il compito di rimuovere l’autovelox fisso installato lungo la SS89 Garganica, nei pressi dell’Abbazia di San Leonardo, e attivo dal 21 luglio 2022, nella sola direzione Foggia – Manfredonia. Per la nuova installazione? Tempi non indicati. Nello stesso punto? Non è chiaro, sembrerebbe a 100 metri circa dalla stessa. I verbali elevati finora sono legittimi? Si attendono risposte dagli enti interessati.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’impianto dovrebbe essere rimontato “rispettando la perimetrazione entro la quale non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica”. Si attendono nuove disposizioni per la nuova installazione.