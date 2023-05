Mansueto: “Manfredonia sembra una campagna abbandonata”

All’attuale amministrazione, priva di capacità di visione e programmazione, la cittadinanza non chiede di immaginare il verde pubblico in ottica di arredo urbano, come avviene in numerose altre realtà, ma almeno che l’erba venga tagliata. Abbiamo salutato con favore la notizia dell’amministrazione, risalente ad oltre un mese, di aumentare a circa 200 mila euro la somma da destinare alla manutenzione del verde pubblico, ma ad oggi, purtroppo, ancora non si vede alcun risultato ed abbiamo collezionato magre figure con i primi turisti in visita.