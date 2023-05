Omicidio Gaeta nel Foggiano: rito abbreviato per il reo confesso

FOGGIA – La famiglia di Gaeta non si costituirà parte civile nei confronti di Mirko Tammaro, il 26enne reo confesso dell’uccisione del ventenne Andrea Gaeta il 3 settembre 2022 a Orta Nova, nel Foggiano, perchè travolto dalla gelosia: quella sera il giovane sarebbe stato visto in un bar in compagnia della sua ex fidanzata già ripetutamente minacciata dal Tammaro nei giorni precedenti il delitto. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.