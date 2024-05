Manfredonia. Lettrice: "La sterilizzazione di massa è la chiave per un futuro in cui gli animali randagi"

Manfredonia. “Chiediamo scusa ai vostri lettori per le immagini sconcertanti, ma è importante affrontare la realtà delle strade delle nostre città. Ogni anno, assistiamo a scene cupe e tristi: gattini malati e morti sparsi ovunque, vittime di un ciclo di sofferenza che sembra non avere fine. È un’immagine estenuante, quella di coloro che si sforzano di salvare queste creature indifese, spesso con esiti deludenti. La sterilizzazione è stata adottata come uno dei principali metodi per affrontare il problema del sovraffollamento di animali randagi. Tuttavia, purtroppo, non è abbastanza. È necessario un approccio più ampio e sistematico per porre fine a questa tragedia“.

E’ quanto dice in una lettera inviata a StatoQuotidiano.it una donna di Manfredonia.

“La sterilizzazione di massa, con il coinvolgimento attivo dei cittadini disposti ad aiutare, è una soluzione cruciale. Non si tratta solo di sterilizzare singoli animali, ma di affrontare il problema alla radice. È necessario agire su larga scala, sterilizzando i gatti randagi in modo sistematico e coordinato, al fine di ridurre drasticamente il numero di nuove nascite e interrompere il ciclo di sofferenza”.

“Un altro passo fondamentale sarebbe la riapertura delle convenzioni con i veterinari. Questo consentirebbe di avere un accesso più ampio ai servizi veterinari necessari per condurre le sterilizzazioni in modo efficace ed efficiente. È un investimento che vale la pena fare per il benessere degli animali e per ridurre il carico sulle risorse pubbliche che altrimenti dovrebbero affrontare il problema dei randagi”. Inoltre, è fondamentale implementare un programma di sterilizzazione con numeri controllati e monitorati attentamente. Questo garantirebbe che le risorse siano impiegate in modo ottimale e che si ottengano risultati tangibili nel ridurre la popolazione di animali randagi.

“Fermare questo scempio è un imperativo morale e sociale. Ogni animale randagio che soffre e muore è una tragedia che possiamo e dobbiamo prevenire. È ora di agire con determinazione e responsabilità per mettere fine a questa crisi. La sterilizzazione di massa è la chiave per un futuro in cui gli animali randagi non saranno più vittime di abbandono e sofferenza, ma potranno vivere vite dignitose e felici”.