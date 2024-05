Manfredonia. “Offriremo la disponibilità del Palazzo della Sorgente Alessandro Galli, già sede del Giudice di Pace, per ospitare anche le celebrazioni delle udienze civili disposte dal Tribunale per i Minorenni di Bari. Questa possibilità potrebbe rappresentare una rilevante ipotesi, concreta ed attuabile, di Politica Comunitaria, all’interno di un Presidio di Legalità e di Servizi ai Cittadini, al fine di favorire agevoli condizioni di accesso e partecipazione, in favore di minori e nuclei familiari, Servizi territoriali e specialistici, Avvocati, provenienti non solo dalla Città di Manfredonia, ma anche dalle diverse aree garganiche”.

Lo dice in una nota il candidato Sindaco della coalizione Manfredonia 2024- Ugo Galli.

“Sarò onorato di incontrare personalmente la nuova Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, Dott.ssa Valeria Montaruli, recentemente insediata ed a cui auguro un buon lavoro, anche al fine di rendere la nostra piena e fattiva collaborazione – nell’eventualità in cui dovessi rappresentare la Città di Manfredonia – per individuare congiuntamente le più adeguate e idonee modalità, per disciplinare questa cooperazione che potrà avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica municipale. Invero, con la legge delega 26 novembre 2021 n. 206 ed il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata prevista l’istituzione di un Tribunale unico e specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF)”, conclude il candidato Sindaco della coalizione Manfredonia 2024- Ugo Galli.