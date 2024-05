Lo spostamento del mercato settimanale del venerdì a sabato 11 maggio fa incavolare gli ambulanti. Savino Montaruli è un fiume in piena: “Il Comune di Foggia è venuto meno alla parola data agli ambulanti del mercato settimanale di via Miranda che quanto accaduto in altra, precedente occasione, non si sarebbe più ripetuto”.

La decisione è stata presa per consentire lo svolgimento dei test pre-selettivi per l’ammissione ai corsi Tfa Sostegno IX ciclo – A.A. 2023/2024 relativi alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo Grado, in programma dal 7 al 10 maggio alla Città del Cinema. Savino Montaruli bolla l’ordinanza come l’ennesima umiliazione subita nella città di Foggia. “Ci è stato comunicato peraltro in modo poco tempestivo visto il brevissimo tempo di preavviso”.

I concessionari di posteggio – secondo il presidente di Casambulanti – si vedono illegittimamente privati di un’importantissima giornata lavorativa in un periodo favorevole per il cambio di stagione e con l’ulteriore danno di vedere accavallate le giornate di sabato in due comuni, quindi perdendo comunque il giorno di lavoro in uno dei due concomitanti:

“La brutta storia si ripete, nonostante le rassicurazioni che non sarebbe mai più accaduto. E’ semplicemente vergognoso il modo in cui vengono trattati gli ambulanti che ancora resistono in un mercato disastroso, portato alle estreme conseguenze, dove per un posteggio che vale ormai zero si paga anche fino a 1.500 euro all’anno”.

