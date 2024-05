Foggia. In aula si è presentato, ma ha scelto di non rispondere Redouane Moslli, un uomo marocchino di 43 anni, insieme al 72enne Vittorino Checchia, entrambi accusati dell’omicidio di Franca Marasco, una tabaccaia di 72 anni uccisa durante una rapina lo scorso 28 agosto in città.

L’atteso incidente probatorio, fissato questa mattina dinanzi alla gip Bencivenga, è stato breve, poco più di 30 minuti, senza fornire nuove informazioni sulla dinamica dell’evento nella tabaccheria di via Marchese De Rosa o sull’eventuale coinvolgimento di altri individui o di una possibile organizzazione dietro a questo tragico evento.

Moslli, già interrogato dai magistrati in precedenza, ha scelto di non fare ulteriori dichiarazioni. Per la Procura, la confessione rilasciata subito dopo l’arresto è valida per quanto riguarda la sua ammissione di colpevolezza, ma non sono stati raccolti elementi di prova al di fuori di questa ammissione. Il fascicolo rimane quindi nelle mani della pm Ida Perrone, che deciderà se chiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio degli indagati.

Al termine dell’udienza, i familiari di Franca Marasco mostravano rabbia e delusione: “Ci sentiamo presi in giro”, ha dichiarato la sorella della vittima, Rosa Marasco, rappresentata dall’avvocato Enrico Rando. Tuttavia, sottolinea che questi sentimenti negativi possono anche spingere verso l’azione: “Sono sentimenti che fanno scoppiare la necessità di una alternativa. E io percorrerò ogni altra strada possibile perché non si può continuare a stare zitti e immobili”.

Rosa Marasco insiste sulla ricerca della verità e sospetta l’esistenza di un terzo individuo coinvolto nell’organizzazione dell’omicidio. La rapina, che ha portato via solo 75 euro e due telefoni cellulari, ha lasciato sul posto oltre 10mila euro in contanti trovati nella borsa della vittima. Secondo l’accusa, i due indagati si sarebbero accordati per compiere rapine in diverse attività commerciali della zona. Moslli, reo-confesso, avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina, mentre Checchia avrebbe fornito l’arma e i vestiti.

L'omicidio è stato causato dai quattro fendenti inflitti dall'uomo, due all'addome e due al collo, mentre la donna urlava aiuto. Moslli, arrestato il 2 settembre presso la stazione di Napoli, ha ammesso le sue responsabilità durante l'interrogatorio, fornendo informazioni su un individuo chiamato 'Neru', con cui ha affermato di aver organizzato la rapina.