Gentile Direttore,

vorrei portare all’attenzione dei lettori di AssoCareNews.it una situazione che preoccupa molti professionisti iscritti agli Ordini TSRM PSTRP. Da tempo, la tassa annuale ha raggiunto livelli eccessivi, continuando a crescere senza che vi sia una corrispondente offerta di servizi. Il trend ha già registrato un aumento del 30% tra il 2022 e il 2023, e temiamo che questa escalation possa proseguire.

I nostri contributi coprono non solo le spese di gestione degli Ordini, ma anche le indennità dei 15 rappresentanti della Federazione Nazionale, superando un milione di euro nell’ultimo anno. Questa cifra viene ulteriormente incrementata dai contributi INPS e dai rimborsi spese per attività di cui riscontriamo scarsi risultati. Inoltre, nessun iscritto ha mai votato in assemblea per approvare tali indennità, poiché la decisione è demandata ai presidenti di Ordine che votano per noi.

