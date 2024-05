"Ponti da costruire per lo sviluppo della Daunia": incontro della CISL Foggia al Regiohotel Manfredi (VIDEO)

Manfredonia. A Manfredonia, lo scorso mercoledì 8 maggio, si è tenuto un incontro di fondamentale importanza per il futuro sviluppo della Daunia. Organizzato dalla CISL Foggia, l’evento ha avuto luogo presso il Regiohotel Manfredi, raccogliendo un pubblico attento e interessato composto da rappresentanti istituzionali, imprenditori, lavoratori e cittadini desiderosi di contribuire alla crescita economica e sociale della regione.

Il tema centrale dell’incontro è stato la necessità di costruire ponti, metaforicamente e letteralmente, al fine di superare le sfide che si presentano per lo sviluppo e la crescita della Daunia. Ponti che collegano non solo luoghi geografici, ma anche settori economici, comunità e istituzioni.

Il segretario della CISL Foggia, nel suo intervento inaugurale, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le varie realtà del territorio per affrontare concretamente le criticità e cogliere le opportunità che si presentano. Ha evidenziato l’urgente bisogno di investire in infrastrutture, formazione professionale e innovazione per rendere la Daunia competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

Durante le sessioni di lavoro, sono stati affrontati diversi temi cruciali per lo sviluppo della Regione Puglia, tra cui l’agricoltura sostenibile, il turismo responsabile, l’innovazione tecnologica e l’occupazione giovanile. Gli esperti presenti hanno condiviso esperienze, proposto soluzioni e individuato strategie concrete per affrontare le sfide e sfruttare le potenzialità del territorio.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato alla presentazione di progetti già in corso o in fase di sviluppo, volti a valorizzare le risorse naturali, culturali ed economiche della Daunia. Si è parlato di programmi di sviluppo rurale, di promozione del patrimonio storico-artistico, di iniziative per favorire l’occupazione giovanile e di progetti innovativi nel settore dell’agricoltura e della pesca.

L’incontro si è concluso con un appello all’unità e alla collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di sviluppo della Daunia. È emersa la consapevolezza che solo attraverso un impegno condiviso e una visione strategica comune sarà possibile realizzare il pieno potenziale della regione.

L’iniziativa promossa dalla CISL Foggia si è dunque rivelata un importante momento di confronto e di progettualità, capace di gettare le basi per un futuro più prospero e sostenibile per la Daunia e le sue comunità. Resta ora compito di tutti tradurre le idee emerse in azioni concrete, lavorando insieme per costruire i ponti necessari a superare le sfide e a raggiungere gli obiettivi di sviluppo e crescita della regione.

