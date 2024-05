Ragazzina di 15 anni violentata in albergo durante gita scolastica a Firenze ph fanpage

È stata una delle insegnanti della studentessa, cittadina straniera, ad accompagnare la presunta vittima in ospedale, dove ha denunciato tutto ed è partito il protocollo della Regione Toscana riservato alle vittime di violenza.

Il fatto sarebbe avvenuto tra domenica 5 e lunedì 6 maggio. Secondo quanto raccontato dalla ragazza alla polizia, intervenuta sul posto, il caso di presunta violenza sessuale si sarebbe verificato all’interno di una struttura alberghiera, dove era ospite la scolaresca straniera insieme ad altri ragazzi, tra cui un giovane che la 15enne avrebbe conosciuto durante il soggiorno. Quest’ultimo, probabilmente maggiorenne e di cittadinanza italiana, avrebbe abusato di lei all’interno di una camera dell’albergo.

La presunta vittima avrebbe prima raccontato l’episodio alle compagne di classe e poi si sarebbe confidata con una insegnante che l’ha accompagnata al pronto soccorso di Ponte a Niccheri. Dalle indagini gli inquirenti hanno scoperto che il presunto stupratore è anche lui uno studente che fa parte di una scolaresca in gita in città, ma che era già ripartito da Firenze assieme ai compagni e alle compagne di classe

È questo il secondo caso in poche ore di una presunta violenza sessuale a Firenze: nei giorni scorsi una turista straniera ventenne nei giorni scorsi si è presentata in ospedale dove ha denunciato di essere stata abusata da un giovane, anch’egli straniero, in un appartamento del centro storico del capoluogo toscano nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Lo riporta fanpage.it