Si chiamava Jacopo Cirillo ed era originario di Orta Nova il ventenne deceduto martedì 7 maggio al Policlinico di Tor Vergata a Roma per le conseguenze di un tragico incidente avvenuto tre giorni prima, intorno alle 21 in via Casilina. A darne notizia è RomaToday.

Il ragazzo è stato investito da un’auto guidata da un 22enne mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasportato d’urgenza in ospedale, Cirillo è stato operato e tenuto in prognosi riservata. La sua esistenza si è spenta per sempre martedì scorso.

La salma – riportano i colleghi di Romatoday – è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Jacopo Cirillo si era trasferito nella Capitale per motivi di studio.

