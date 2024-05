Trinitapoli. Ufficializzata la candidatura di Anna Maria Tarantino nel centrosinistra dal PD e M5s

Trinitapoli. E’ stata ufficializzata la candidatura a sindaco della dottorressa Anna Maria Tarantino, il comunicato arriva dal Commissario del circolo del Partito Democratico di Trinitapoli, Franco Cuna, a nome del PD Puglia.

“Siamo certi – si legge – di aver individuato nella consigliera comunale uscente le esperienze e le competenze per un cambiamento politico alternativo alla destra, responsabile dello scioglimento del consiglio comunale per accertate infiltrazioni mafiose”.

“La candidatura di Anna Maria Tarantino – prosegue la nota – ha raccolto anche l’approvazione provinciale e regionale delle segreterie del PD e ci vede unitariamente impegnati nel coinvolgimento di tutte le energie disponibili nel centrosinistra, partiti, movimenti civici e associazioni, con ampia apertura al dialogo programmatico, nell’esclusivo interesse del bene della comunità trinitapolese”.

Insieme, anche gli attivisti del Movimento 5 Stelle del circolo di Trinitapoli hanno comunicato la decisione ufficiale di unirsi al sostegno della candidatura unitaria di Anna Maria Tarantino del PD per la costruzione del #CampoGiusto.

“Questa decisione – si legge in un comunicato a firma del rappresentante attivista 5 stelle Domenico Battaglino – nasce da una condivisione profonda della linea politica espressa fino a questo momento e interpretata dal nostro referente Pasquale Lamacchia, marcando costantemente la nostra posizione di ferma opposizione alle politiche del centrodestra che ha danneggiato la nostra comunità. Trinitapoli – prosegue la nota – si trova ad affrontare sfide critiche: la corruzione e le infiltrazioni mafiose che hanno portato allo scioglimento del nostro consiglio comunale, lasciando ferite profonde nel tessuto sociale e politico. Ma oggi, con questo nuovo capitolo, dimostriamo la maturità e l’unità della nuova classe politica trinitapolese di centro-sinistra.

Questa unione è la nostra risposta, un simbolo di speranza e di rinnovamento”.

Successivamente si è provveduto a stilupare un altro accordo importante,presso la sede degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Trinitapoli, la candidata sindaco del #campolargo, Anna Maria Tarantino e Pasquale Lamacchia hanno firmato il Patto per la Legalità del Movimento 5 Stelle.

L’accordo presentato da Giuseppe Conte al governatore della Puglia, Michele Emiliano, comprende i seguenti punti principali: Impegno per la pubblicazione online dei redditi e delle proprietà dei dirigenti pubblici. azioni concrete per prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni. Adozione di un codice etico per tutti i candidati e gli eletti, con garanzia di correttezza e trasparenza. Potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione nelle istituzioni locali. Supporto alle vittime di usura e racket, con sensibilizzazione sulla legalità e protezione dei testimoni di giustizia. Implementazione di programmi educativi nelle scuole per coinvolgere i giovani nella lotta contro la criminalità.”

Michele Mininni