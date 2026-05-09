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UCCIDE COSTITUISCE 16enne uccide un uomo di 51 anni: va in questura e si costituisce

Il delitto è avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, in via Buonpensiero, dove il giovane avrebbe colpito l’uomo alla testa con un oggetto contundente

16enne uccide un uomo di 51 anni: va in questura e si costituisce

Polizia - Fonte Immagine non riferita al testo: cronachefermane.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un ragazzo di 16 anni ha ucciso nella notte un uomo di 51 anni a Palermo, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Il delitto è avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, in via Buonpensiero, dove il giovane avrebbe colpito l’uomo alla testa con un oggetto contundente.

Dopo l’aggressione, il minorenne si è recato in Questura e si è costituito.

Sull’episodio è stata immediatamente avviata un’indagine da parte della Squadra Mobile di Palermo, coordinata dalla Procura per i minorenni. Sul luogo del delitto è intervenuta anche la Polizia scientifica, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le indagini sono in corso per chiarire il movente e i rapporti tra il giovane e la vittima.

Lo riporta ansa.it.

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