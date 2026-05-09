Si terrà oggi pomeriggio, sabato 9 maggio alle 17.30, nell’Auditorium di Palazzo dei Celestini a Manfredonia, il convegno dal titolo “Semi di legalità: giustizia riparativa e misure alternative alla detenzione”, promosso da Libera e dall’Associazione degli Avvocati di Manfredonia.

L’incontro sarà moderato da Daniela Marcone e vedrà gli interventi del magistrato Giannicola Sinisi e dell’avvocato Michele Vaira del Foro di Foggia. I due relatori analizzeranno gli effetti della riforma Cartabia, introdotta con il decreto legislativo n.150 del 2022, soffermandosi sulle innovazioni riguardanti la giustizia riparativa e le misure alternative alla detenzione, temi che hanno suscitato aspettative finora rimaste in parte disattese.

Tra i protagonisti dell’incontro ci sarà proprio Giannicola Sinisi, magistrato recentemente in pensione dopo una lunga carriera che lo ha visto ricoprire ruoli di rilievo istituzionale: da Pretore a Manfredonia a collaboratore di Giovanni Falcone a Roma, fino all’esperienza da sindaco di Andria, parlamentare, sottosegretario all’Interno e Procuratore aggiunto presso la Procura Generale della Corte d’Appello di Bari.

Sinisi è anche autore del libro “Una vita senza sbarre”, pubblicato da Cacucci Editore, dedicato al progetto “Senza sbarre”, iniziativa avviata ufficialmente nel maggio 2019 grazie all’impegno di don Riccardo Agresti, sostenuto dalla Diocesi di Andria.

Il progetto ha trasformato la masseria San Vittore, nell’agro di Andria, da struttura abbandonata a centro di accoglienza e reinserimento sociale per detenuti ammessi a percorsi alternativi al carcere. Nella struttura vengono prodotti taralli e pasta con il marchio “A mano libera”, simbolo concreto di un’esperienza che punta al recupero umano e lavorativo delle persone detenute.

Dal 2019 a oggi sono stati oltre 100 i detenuti accolti nella struttura, diventata esempio di un modello fondato su dignità, responsabilità e inclusione sociale.

Nella prefazione del libro si legge: “Alla masseria San Vittore il futuro si vede come un compito da realizzare”, una riflessione che sintetizza il senso dell’iniziativa: costruire una società capace di occuparsi di chi ha sbagliato senza dimenticare le vittime e il dolore causato dai reati.

Al centro del dibattito anche la necessità di ripensare il sistema penitenziario, affinché il carcere diventi davvero una misura residuale, utilizzata solo nei casi strettamente necessari alla sicurezza pubblica, evitando che si trasformi in un luogo dove “i diritti e la dignità umana vengono calpestati”, in contrasto con i principi costituzionali di rieducazione e reinserimento sociale.

All’incontro sarà presente anche don Riccardo Agresti.