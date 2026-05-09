I Carabinieri della Stazione di Palo del Colle (BA) hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di tentato omicidio (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa). I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri 8 maggio a Palo del Colle, allorquando un uomo 77enne del posto è stato ricoverato in ospedale per le gravi ferite subite da arma da taglio.

All’esito di accertamenti dei militari della locale Stazione e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, è stato possibile identificare e raccogliere riscontri nei confronti dell’indagato in ordine ai fatti contestati.

L’evento è verosimilmente riconducibile a problematiche di vicinato.

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contradditorio con la difesa dell’indagato.