Rischia fino a sette anni di carcere l’uomo accusato di aver abbandonato in strada una cagnolina di appena tre mesi, poi morta dopo essere stata investita da un’auto in transito, nonostante i tentativi di salvataggio dei veterinari intervenuti d’urgenza.
Il fatto è avvenuto nelle prime ore della mattinata ad Aversa, in provincia di Caserta. Le indagini della Polizia Provinciale di Caserta, coordinate dal colonnello Biagio Chiariello, hanno permesso di risalire rapidamente all’identità del presunto responsabile grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.
L’uomo è stato identificato e denunciato alla Procura di Napoli Nord per abbandono di animali, reato previsto dal codice penale che, dopo le recenti modifiche, prevede pene particolarmente severe.
Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente, disposto dopo comunicazione alla Prefettura di Caserta.
“La tutela del benessere degli animali rientra tra le priorità della Polizia Provinciale di Caserta”, ha dichiarato il comandante Biagio Chiariello, sottolineando che il corpo di polizia ha effettuato circa 320 controlli su animali in soli quattro mesi.
Le autorità proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’abbandono e le circostanze che hanno portato alla morte della cucciola.
Lo riporta ansa.it.