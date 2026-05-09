Foggia, 9 maggio 2026. Prosegue il percorso della rassegna La leggenda dell’artista: protagonisti al centro della scena delle arti, promossa dall’Università di Foggia e ideata dalla prof.ssa Floriana Conte in collaborazione con il CUTAM – Centro Universitario per la diffusione della cultura e della pratica teatrale, artistica e musicale, dedicata all’incontro tra studenti e protagonisti del panorama culturale contemporaneo. Il prossimo appuntamento sarà dedicato all’attrice Sara Putignano. L’evento è in programma martedì 12 maggio 2026 presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia e si articola in due momenti distinti. Alle 16:30 è prevista la proiezione del documentario La scuola d’estate, dedicato all’esperienza del Centro Teatrale Santacristina, laboratorio fondato da Luca Ronconi in cui il teatro si configura come pratica quotidiana, collettiva e rigorosa, centrata sullo studio del testo e sul lavoro dell’attore. A seguire, alle 18:00, il programma prosegue con il dialogo-spettacolo con la prof.ssa Floriana Conte, durante il quale Sara Putignano incontrerà studenti e pubblico.

Pugliese di Martina Franca, Sara Putignano arriva all’Università di Foggia reduce dal grande successo di Miracolo a Milano al Piccolo Teatro, dove con la regia di Claudio Longhi è stata protagonista accanto a Lino Guanciale, con il quale aveva recitato l’anno scorso nel fortunatissimo Ho paura torero, grazie al quale Putignano ha vinto il Premio “Le maschere del teatro italiano” 2025. Diplomatasi nel 2010 alla prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” a Roma, approda al perfezionamento presso il Centro Teatrale Santacristina con il Maestro Luca Ronconi, che la sceglie per l’esordio in teatro con la sua regia in In cerca d’autore. Studio sui “Sei personaggi” da Luigi Pirandello. La formazione continua con Ronconi le permette di entrare subito in contatto con le migliori realtà teatrali internazionali, recitando diretta, tra gli altri, da Carmelo Rifici in Visita al padre e da Veronica Cruciani per Molto rumore per nulla accanto a Lodo Guenzi.

Al cinema recita in numerosi film: è accanto a Luca Marinelli in Il padre d’Italia diretta da Fabio Mollo, è con Luca Medici, alias Checco Zalone, in Tolo tolo, è con Vinicio Marchioni in Governance. Diventa anche un volto noto delle fiction televisive più amate: la vediamo in Studio Battaglia 2, in Il metodo Fenoglio, in Imma Tataranni 2, in Le indagini di Lolita Lobosco, Rosy Abate, Buongiorno mamma, mentre in tv lavora con S. Spada (“Studio Battaglia 2”), A. Casale (“Il metodo Fenoglio) , F. Amato (“Imma Tataranni 2”) G.Manfredonia ( “Buongiorno mamma”) L. Miniero ( “Le indagini di Lolita Lobosco”) e con G. Martelli (“Rosy Abate”).

Putignano è oggi tra le più apprezzate attrici di solida formazione teatrale della sua generazione, anche per il legame con la tradizione didattica di Luca Ronconi che le garantisce di essere, a sua volta, un’insegnante di recitazione presso scuole e laboratori durante tutto l’anno. Dalle sue lezioni sono già emerse giovani figure attoriali che hanno lavorato nelle maggiori produzioni italiane, tra le quali proprio quella di Miracolo a Milano. La proiezione del documentario La scuola d’estate di Quadri consentirà al pubblico di prepararsi al racconto, in forma di dialogo con la professoressa Conte e di laboratorio scenico dell’attrice, dell’esperienza formativa dell’artista culminante nell’incontro con Luca Ronconi alla “scuola d’estate” al Centro Santa Cristina, l’esperienza che ha dato un indirizzo fondamentale al suo percorso d’artista, come ogni incontro con un grande maestro in grado di scoprire un talento.

L’appuntamento sarà dunque un’occasione speciale per studenti e cittadini anche per capire le caratteristiche del metodo didattico di Ronconi nell’ultima fase della sua carriera direttamente, attraverso la spiegazione di come si costruisce un personaggio a partire da un testo con le parole e i gesti di chi è stata sua allieva.