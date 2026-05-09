Bancarotta Black Security, Cassazione conferma la condanna ad Annarelli

Diventa definitiva la condanna per Roberto Annarelli nell’ambito del fallimento della società “Black Security srl”. Con atto di recente pubblicazione (ma con udienza del 28.01.2026) la Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso presentato dall’imprenditore foggiano contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

La Quinta Sezione penale della Suprema Corte si è pronunciata il 28 gennaio 2026 su una vicenda giudiziaria che ruota attorno al crack della società dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia il 2 febbraio 2016. Annarelli, nato a Foggia l’8.10.1965, era stato condannato in primo grado all’esito di giudizio abbreviato. La Corte d’Appello di Bari aveva successivamente ridotto la pena a tre anni e dieci mesi di reclusione per la prescrizione di uno dei reati contestati.

Davanti alla Cassazione, la difesa ha tentato di ribaltare la decisione articolando nove motivi di ricorso. Tra questi, la contestazione di un presunto travisamento della prova relativo alla figura di Maurizio Annarelli, confuso secondo i legali con Roberto Annarelli all’interno di un’altra sentenza emessa dal Tribunale di Foggia. Un errore che, secondo la difesa, avrebbe inciso sulla valutazione delle condotte distrattive contestate.

La Suprema Corte ha però ritenuto il motivo “generico e manifestamente infondato”, chiarendo che la motivazione della sentenza d’appello non si basava su quell’equivoco ma su altri elementi documentali, in particolare su una scrittura privata del 17 gennaio 2014 che avrebbe dimostrato il controllo di fatto esercitato da Annarelli sulla società Protect srl, coinvolta nell’operazione di affitto del ramo d’azienda della Black Security.

Secondo i giudici, proprio quell’operazione avrebbe svuotato la società poi fallita, consentendo il trasferimento dell’attività e dei profitti alla Protect srl mentre gli oneri economici e previdenziali restavano in capo alla Black Security. La Cassazione richiama infatti il passaggio della sentenza d’appello secondo cui “la società fallita non aveva mai riscosso neanche un euro a titolo di canone”.

Respinte anche le censure relative alla bancarotta documentale. La difesa sosteneva che mancasse la prova del dolo specifico richiesto dalla legge, chiedendo una riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. Ma la Cassazione ha chiarito che il caso rientra nella cosiddetta “bancarotta fraudolenta documentale generale”, fattispecie per la quale è sufficiente il dolo generico.

La Corte ha evidenziato come le scritture contabili della società risultassero irregolari, incomplete e tali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Tra le anomalie rilevate figurano “l’annotazione di attività patrimoniali inesistenti o inesigibili” e “l’indicazione di passività per importi notevolmente inferiori rispetto al debito complessivamente maturato”.

Respinte anche le contestazioni sull’entità delle somme distratte. Secondo la Corte d’Appello, richiamata dalla Cassazione, tra il 2012 e il giugno 2014 sarebbero stati sottratti complessivamente oltre 1,8 milioni di euro dai conti della società fallita, parte dei quali destinati a esigenze personali dell’imputato.

I giudici supremi hanno inoltre giudicato corretto il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenendo particolarmente grave la condotta dell’imputato. La sentenza sottolinea “la pervicacia dei comportamenti di dissoluzione del patrimonio societario” e “la totale indifferenza per le sorti dei creditori”, compreso lo Stato, che vantava un credito tributario arrivato a 13 milioni di euro.

Rigettato infine anche il motivo relativo alle pene accessorie. La Cassazione ha confermato la riduzione della durata delle interdizioni già operata in appello, ritenendola adeguatamente motivata.