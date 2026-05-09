Si chiude definitivamente la storia della libreria Paoline di Piazza XX Settembre a Foggia, che abbasserà le serrande al pubblico venerdì prossimo, mentre entro fine mese è previsto lo sgombero totale dei locali. La chiusura, come riportato da foggiatoday.it, arriva dopo un periodo di svendite con il “fuori tutto” e sconti fino al 40%, annunciato anche sui social, che aveva già anticipato la fine dell’attività.

Si tratta della conclusione di un’esperienza ultradecennale e, in particolare, dell’ultimo capitolo avviato cinque anni e mezzo fa da Pio Valletta, storico dipendente della struttura dal 1991 con oltre 35 anni di servizio, che nel 2020 aveva rilevato la gestione insieme alla moglie.

La decisione di chiudere è legata soprattutto ai costi di gestione sempre più insostenibili, a partire dall’affitto mensile di circa 1000 euro, per il quale non è stato possibile trovare un accordo con la proprietà, rappresentata dalle suore.

“Non ci resta niente in tasca a fine mese, abbiamo dovuto dire basta”, ha spiegato Valletta, evidenziando come anche le utenze e l’impossibilità di assumere personale abbiano reso la gestione sempre più difficile, con giornate di lavoro lunghe e impegnative che non garantivano più sostenibilità economica.

Un ulteriore elemento di amarezza riguarda il rapporto con la clientela ecclesiastica locale. La libreria, punto di riferimento per testi religiosi e oggettistica liturgica, avrebbe sofferto la mancanza di sostegno da parte di parte del clero e delle parrocchie.

“Siamo stati schiacciati dalla concorrenza di Amazon e di Internet, ma in primis dall’assenza di clienti come i sacerdoti”, ha aggiunto Valletta, sottolineando come su circa 35 parrocchie cittadine solo due si sarebbero rivolte alla libreria per acquisti legati alle attività religiose.

“I clienti laici ci apprezzano e ci sostengono, ma se la Diocesi e i parroci non ci scelgono per i loro acquisti liturgici o per i gadget sacramentali, noi non possiamo sopravvivere”, ha concluso.

La chiusura segna anche la fine di un presidio culturale e religioso storico della città, che nel tempo non è stato solo una libreria ma anche un luogo di incontro, presentazioni editoriali e iniziative con le scuole, contribuendo alla diffusione della lettura e della cultura sul territorio.

Lo riporta foggiatoday.it.