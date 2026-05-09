Edizione n° 6060

BALLON D'ESSAI

VONGOLE MANFREDONIA // Manfredonia, riparte la pesca delle vongole: autorizzati tre motopescherecci fino al 10 giugno
8 Maggio 2026 - ore  09:23

CALEMBOUR

SANSEVERESI RAPINA // Incastrati da una sosta in rosticceria: catturati i due sanseveresi dopo la rapina da 325mila euro a Ravenna
8 Maggio 2026 - ore  09:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, chiude la storica libreria Paoline. Valletta: “A fine mese non ci restava nulla”

PAOLINE FOGGIA Foggia, chiude la storica libreria Paoline. Valletta: “A fine mese non ci restava nulla”

La chiusura arriva dopo un periodo di svendite con il “fuori tutto” e sconti fino al 40%, annunciato anche sui social

Foggia, chiude la storica libreria Paoline. Valletta: “A fine mese non ci restava nulla”

Foggia, chiude la storica libreria Paoline. Valletta: “A fine mese non ci restava nulla” - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Si chiude definitivamente la storia della libreria Paoline di Piazza XX Settembre a Foggia, che abbasserà le serrande al pubblico venerdì prossimo, mentre entro fine mese è previsto lo sgombero totale dei locali. La chiusura, come riportato da foggiatoday.it, arriva dopo un periodo di svendite con il “fuori tutto” e sconti fino al 40%, annunciato anche sui social, che aveva già anticipato la fine dell’attività.

Si tratta della conclusione di un’esperienza ultradecennale e, in particolare, dell’ultimo capitolo avviato cinque anni e mezzo fa da Pio Valletta, storico dipendente della struttura dal 1991 con oltre 35 anni di servizio, che nel 2020 aveva rilevato la gestione insieme alla moglie.

La decisione di chiudere è legata soprattutto ai costi di gestione sempre più insostenibili, a partire dall’affitto mensile di circa 1000 euro, per il quale non è stato possibile trovare un accordo con la proprietà, rappresentata dalle suore.

Non ci resta niente in tasca a fine mese, abbiamo dovuto dire basta”, ha spiegato Valletta, evidenziando come anche le utenze e l’impossibilità di assumere personale abbiano reso la gestione sempre più difficile, con giornate di lavoro lunghe e impegnative che non garantivano più sostenibilità economica.

Un ulteriore elemento di amarezza riguarda il rapporto con la clientela ecclesiastica locale. La libreria, punto di riferimento per testi religiosi e oggettistica liturgica, avrebbe sofferto la mancanza di sostegno da parte di parte del clero e delle parrocchie.

Siamo stati schiacciati dalla concorrenza di Amazon e di Internet, ma in primis dall’assenza di clienti come i sacerdoti”, ha aggiunto Valletta, sottolineando come su circa 35 parrocchie cittadine solo due si sarebbero rivolte alla libreria per acquisti legati alle attività religiose.

I clienti laici ci apprezzano e ci sostengono, ma se la Diocesi e i parroci non ci scelgono per i loro acquisti liturgici o per i gadget sacramentali, noi non possiamo sopravvivere”, ha concluso.

La chiusura segna anche la fine di un presidio culturale e religioso storico della città, che nel tempo non è stato solo una libreria ma anche un luogo di incontro, presentazioni editoriali e iniziative con le scuole, contribuendo alla diffusione della lettura e della cultura sul territorio.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO