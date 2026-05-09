Foggia, gran finale di 'Spritz–ziamo Musica' con il 'Roberto De Nittis Sextuor'

Si chiude mercoledì 13 maggio l’edizione 2026 di “Spritz–ziamo Musica”, la rassegna organizzata dall’Associazione Musica Civica, che nelle ultime settimane ha registrato un ottimo successo di pubblico all’Auditorium Santa Chiara di Foggia.

L’iniziativa, realizzata con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Foggia e Fondazione Apulia Felix, si concluderà con un evento che unisce musica dal vivo e convivialità, seguito da un aperitivo finale negli ipogei del Complesso Santa Chiara.

Protagonista del concerto conclusivo sarà il Roberto De Nittis Sextuor, con il progetto musicale intitolato “Romanze notturne”, ideato dal pianista e compositore Roberto De Nittis. La formazione si configura come un laboratorio sonoro in cui convivono rigore compositivo e libertà espressiva.

Sul palco si esibiranno Camilla Masin al flauto, Filippo Arato al clarinetto e clarinetto basso, Jacopo Borin al sassofono baritono, Marco Peruzza a violino e viola, Kiara Kilianska al violoncello e Roberto De Nittis al pianoforte, per una compagine strumentale eterogenea che unisce diverse famiglie timbriche.

Il progetto si distingue per la capacità di mettere in dialogo musicisti di formazione classica e jazzistica, creando un linguaggio musicale originale che alterna scrittura e improvvisazione, struttura e spontaneità. Il repertorio, interamente curato da De Nittis, propone composizioni originali e riletture in chiave contemporanea, in un continuo gioco di contaminazioni stilistiche.

Come da tradizione della rassegna, la serata non terminerà con il concerto. Al termine dell’esibizione, pubblico e artisti si ritroveranno negli spazi ipogei del complesso per un aperitivo conclusivo, momento di incontro e condivisione che accompagnerà la chiusura dell’edizione 2026.

L’ingresso è previsto alle ore 18.30, con inizio del concerto alle ore 19.00 presso l’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 – Foggia). I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro (ridotto studenti 10 euro) online su www.vivaticket.com, presso gli uffici di via Napoli 65 e, se disponibili, al botteghino dalle ore 18 del giorno dell’evento.