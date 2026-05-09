Foggia, incendio dei cassonetti al Quartiere Ferrovia: denunciato anche un ventenne

È stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Foggia anche il secondo responsabile dell’incendio dei cassonetti avvenuto il 26 aprile nel Quartiere Ferrovia, tra via Bainsizza, via Piave e via Montegrappa.

L’attività investigativa era partita immediatamente dopo l’episodio, che aveva provocato danni e allarme nella zona. In una prima fase, grazie alle indagini della Polizia Locale, era stata già identificata e denunciata una 55enne foggiana, ritenuta coautrice del gesto.

Le successive verifiche, condotte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e ulteriori accertamenti sul territorio, hanno permesso agli agenti di risalire anche all’identità del secondo soggetto coinvolto.

Si tratta di un 20enne foggiano residente in provincia di Bari, ora denunciato per il suo ruolo nell’atto vandalico che aveva interessato il Quartiere Ferrovia.

Le indagini hanno consentito così di ricostruire l’intera dinamica dell’episodio e di individuare entrambi i responsabili.

Lo riporta comune.foggia.it.