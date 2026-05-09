Foggia, la proposta di un conducente TPL: “Educare i ragazzi alla cittadinanza con azioni quotidiane obbligatorie”

Investire sulla quotidianità dei cittadini, a partire dai più giovani, per costruire una comunità più responsabile, rispettosa e consapevole. È questa la riflessione firmata da un conducente del trasporto pubblico locale, che pone al centro del dibattito il rapporto tra adolescenti, istituzioni e realtà urbana.

Secondo il conducente, il cambiamento deve partire da quella fascia d’età in cui i ragazzi iniziano a comprendere il mondo che li circonda: la scuola, la strada, il senso del dovere, il rispetto degli altri, l’ambiente, la cultura e anche lo svago. Intervenire tardi, quando certi comportamenti sono ormai radicati, diventa più difficile, più costoso e meno efficace.

La proposta è chiara: istituire percorsi quotidiani, settimanali o mensili, promossi dai Comuni e dalle istituzioni, attraverso i quali ragazze e ragazzi possano partecipare ad attività utili alla comunità. Si parla di iniziative per l’ambiente, collaborazione con associazioni, attività sportive, momenti formativi e azioni concrete di cittadinanza attiva.

Il paragone utilizzato è quello dello sport e dell’alimentazione. Così come un atleta deve seguire ogni giorno un programma per allenare il corpo, allo stesso modo i giovani dovrebbero essere accompagnati in un percorso costante per “allenare” mentalità, responsabilità e senso civico.

Le istituzioni, in questa visione, dovrebbero diventare una sorta di “personal trainer” della cittadinanza, capaci di guidare i ragazzi in un percorso educativo pratico, non limitato alla sola scuola dell’obbligo. Un modello che potrebbe coinvolgere anche le famiglie, chiamate a condividere responsabilità e conseguenze.

L’obiettivo finale è creare un clima sociale più positivo, riducendo comportamenti incivili e rafforzando il legame tra cittadini e territorio.

“Se si lavora ogni giorno sulle azioni e sulla mentalità dei ragazzi — è il senso della proposta — si possono raccogliere frutti importanti per tutta la comunità”.

A cura di Giovanna Tambo.