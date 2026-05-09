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Home // Cronaca // Inchiesta “Società”. Niente aggravante mafiosa senza prove concrete: annullata la sentenza per Luciano Cupo

LUCIANO CUPO Inchiesta “Società”. Niente aggravante mafiosa senza prove concrete: annullata la sentenza per Luciano Cupo

La Corte di Cassazione rimette tutto in discussione sull’aggravante mafiosa contestata a Luciano Cupo

Licenziamento per phishing: la Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità del dipendente

Cassazione - Autore: Diego Delso | Ringraziamenti: Diego Delso CC BY-SA delso.photo Copyright: CC-BY-SA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

La Corte di Cassazione rimette tutto in discussione sull’aggravante mafiosa contestata a Luciano Cupo, nato a Foggia l’11 agosto 1971, nell’ambito di un’inchiesta collegata alla cosiddetta “Società foggiana”. I giudici supremi hanno infatti annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Bari limitatamente all’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso nel reato di estorsione, disponendo un nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte territoriale.

La sentenza della Seconda Sezione penale della Cassazione, pronunciata il 25 marzo 2026, riguarda la posizione di Luciano Cupo, originariamente imputato sia per associazione mafiosa sia per un episodio di estorsione aggravata. In secondo grado, la Corte d’Appello di Bari aveva già assolto Cupo dall’accusa associativa, ritenendo però sussistente l’aggravante dell’uso del metodo mafioso in relazione all’estorsione contestata al capo 12 dell’imputazione.

Secondo i giudici baresi, pur in assenza della partecipazione diretta a un clan mafioso, l’episodio estorsivo sarebbe stato caratterizzato da modalità intimidatorie riconducibili al metodo mafioso. Una valutazione che però non ha convinto la Suprema Corte.

La Cassazione ha evidenziato come gli elementi utilizzati dalla Corte d’Appello per sostenere l’esistenza dell’aggravante risultino “ambigui e contraddittori sotto il profilo logico-ricostruttivo”.

Da atti, tra gli aspetti contestati vi è il riferimento fatto da Pasquale Scorcelli – indicato come correo non mafioso – ad alcuni “amici” che avrebbero potuto usare violenza nei confronti della vittima. Per la Corte d’Appello, quel richiamo avrebbe evocato un contesto mafioso. Ma la Cassazione osserva che gli “amici” menzionati sarebbero stati in realtà soggetti già conosciuti dalla persona offesa e identificabili nello stesso Cupo e in Antonello Delli Carri, entrambi ritenuti non mafiosi. Circostanza che, secondo i giudici supremi, non aggiunge alcun elemento utile a configurare il metodo mafioso, restando nell’ambito della semplice minaccia estorsiva.

Dubbi anche sul riferimento alla sala ricreativa indicata come luogo d’incontro tra imputati e vittima. La Cassazione sottolinea che il locale era gestito dallo stesso ricorrente e non costituiva “il covo del clan”, ma soltanto un luogo frequentato anche da alcuni esponenti criminali, senza che vi si svolgessero riunioni mafiose. Anche in questo caso, dunque, l’elemento viene ritenuto insufficiente a dimostrare il ricorso a un metodo intimidatorio tipicamente mafioso.

Non decisivo neppure il richiamo a un incendio che aveva colpito un terreno agricolo della vittima. La Suprema Corte evidenzia che quel fatto non era stato attribuito agli imputati e non consentiva quindi di rafforzare la prova dell’aggravante mafiosa.

Per i giudici della Cassazione, il procedimento d’appello aveva già “sganciato” l’episodio estorsivo dal contesto associativo mafioso che caratterizzava altre vicende processuali. Da qui la necessità di una nuova valutazione sulla reale sussistenza del metodo mafioso nell’azione contestata.

Con il dispositivo finale, la Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante prevista dall’articolo 416 bis.1 del codice penale, rinviando il fascicolo a un’altra sezione della Corte d’Appello di Bari per un nuovo esam

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