Manfredonia. Dalle denunce di Riccardi al trasloco: uffici tributi lasciano il Lungomare

MANFREDONIA — Il trasferimento temporaneo degli uffici tributi della società concessionaria C&C Srl dal Lungomare Nazario Sauro al Palazzo della Sorgente arriva dopo mesi di segnalazioni sulle condizioni dei locali attualmente utilizzati per il servizio di riscossione tributi.

La vicenda, infatti, non nasce oggi. Tutto sarebbe partito da un precedente post-denuncia pubblicato da Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, che lo scorso primo maggio aveva riportato l’attenzione pubblica sulle condizioni dei locali comunali e sul disagio vissuto quotidianamente da lavoratori e cittadini.

Successivamente, anche le organizzazioni sindacali avevano formalmente segnalato criticità legate a infiltrazioni di umidità, crepe strutturali e condizioni igienico-sanitarie considerate non adeguate. Segnalazioni che, secondo quanto emerge dagli atti comunali, sarebbero state poi confermate dai riscontri tecnici del Settore Lavori Pubblici e dagli accertamenti effettuati dallo SPESAL dell’ASL Foggia.

La Giunta comunale di Manfredonia, con delibera approvata il 6 maggio 2026, ha quindi deciso di trasferire temporaneamente gli uffici presso alcuni locali del primo piano del Palazzo della Sorgente, in piazzale Alessandro Galli.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, già nel 2025 era stata evidenziata la presenza di fenomeni di umidità di risalita capillare proveniente dalle fondazioni dell’immobile di Lungomare Nazario Sauro. Una situazione che avrebbe reso necessario liberare completamente i locali per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

Anche il sopralluogo effettuato dallo SPESAL il 24 aprile scorso avrebbe rilevato infiltrazioni di umidità diffuse nelle murature e nei soffitti.

Per garantire la continuità del servizio tributi e del front office rivolto ai cittadini, l’amministrazione ha quindi disposto il trasferimento operativo entro il 9 maggio 2026.

I lavori nella sede originaria dovranno concludersi entro il 30 settembre prossimo, salvo eventuali proroghe tecniche.

La decisione comporta inoltre il differimento dell’accordo già previsto con ARPAL Puglia per l’utilizzo di alcuni spazi del Palazzo della Sorgente, accordo che entrerà in vigore soltanto dopo il completamento degli interventi di ripristino della sede di Lungomare Nazario Sauro.

L’amministrazione comunale ha precisato che il trasferimento avrà carattere esclusivamente temporaneo e che gli uffici torneranno nella sede originaria una volta conclusi i lavori di sistemazione.

La vicenda aveva assunto forte rilievo pubblico anche dopo le denunce relative alle condizioni di lavoro e di accoglienza degli utenti, con cittadini spesso costretti ad attendere all’esterno degli uffici, esposti alle intemperie e senza adeguati spazi di attesa.

A cura di Michele Solatia.