Manfredonia, “massacrato” vicino al Castello. I 3 arrestati "di buone famiglie". Calci e pugni senza un vero motivo, dopo le minacce

FOGGIA – MANFREDONIA. Fissati per il prossimo 14 maggio 2026, dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia, dr. Dello Iacovo, gli interrogatori di garanzia a carico di 3 giovani di Manfredonia – G.G., P.M., F.A., classe 2005 – ritenuti responsabili del violento pestaggio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2025, nella zona compresa tra corso Manfredi, la villa comunale e il Castello di Manfredonia (cd ‘spacco‘).

La vittima, di circa trent’anni, ancora oggi segnato da una lunga riabilitazione dopo il ricovero nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, aveva presentato una denuncia dopo i fatti, rivolgendosi a uno studio legale di Manfredonia.

I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 2 di notte. Mentre si stava allontanando dalla zona indicata con alcuni amici, sarebbe stato fermato da tre giovani che non conosceva: tutti indicati come ragazzi di “buone famiglie”.

Secondo quanto riferito, i tre lo avrebbero accusato di averli guardati. La vittima avrebbe tentato di spiegare di non aver nemmeno notato la loro presenza, ma sarebbe stata subito provocata, intimidita e ricoperta di insulti. Poi l’invito, dal tono minaccioso, ad “abbassare la testa”.

Il trentenne avrebbe provato a superare il gruppo per allontanarsi, ma a quel punto sarebbe stato colpito con calci e pugni, finendo a terra. L’aggressione sarebbe proseguita anche mentre era inerme, con colpi violenti soprattutto al volto e alla testa.

Le conseguenze sono state gravissime: frattura completa della mandibola, intervento chirurgico delicato, tumefazioni al volto e in varie parti del corpo, oltre a un lungo percorso riabilitativo. Secondo l’accusa, dopo il pestaggio sarebbero arrivate anche le minacce: “Se vai a denunciare, ti ammazziamo”, frase che avrebbe avuto l’obiettivo di impedire alla vittima di rivolgersi alle forze dell’ordine.

I tre giovani, tutti classe 2005, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ritenuti gravemente indiziati dell’aggressione.

Una vicenda che ha scosso Manfredonia per la brutalità dell’episodio e per la dinamica emersa dagli atti: un’aggressione nata, secondo la ricostruzione, da un presunto sguardo e degenerata in un pestaggio definito dagli inquirenti un vero e proprio massacro.