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"SFIORATA TRAGEDIA" Manfredonia, perde il controllo dell’auto e travolge cinque vetture e uno scooter: “tragedia sfiorata” in via delle Croce

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’auto avrebbe sbandato improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento

Manfredonia, perde il controllo dell’auto e travolge cinque vetture e uno scooter: "tragedia sfiorata" in via delle Croce

Manfredonia, perde il controllo dell’auto e travolge cinque vetture e uno scooter: "tragedia sfiorata" in via delle Croce - WWW.STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Attimi di paura questo pomeriggio in via delle Croce, a Manfredonia, dove un’autovettura ha improvvisamente perso il controllo finendo contro alcune auto in sosta e uno scooter parcheggiato lungo la carreggiata.

Il bilancio dell’incidente, avvenuto alcune ore fa, è pesante dal punto di vista dei danni materiali: coinvolti almeno cinque veicoli parcheggiati e un ciclomotore, seriamente danneggiato nell’impatto. Fortunatamente non si registrano feriti.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’auto avrebbe sbandato improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento, terminando la sua corsa contro i mezzi parcheggiati. Una scena che ha subito attirato l’attenzione dei residenti della zona e di numerosi passanti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorsi e gli operatori incaricati della rimozione dei veicoli danneggiati, la ditta F.lli Manzella. Le immagini mostrano uno scooter completamente distrutto nella parte anteriore e diversi mezzi colpiti dalla violenza dell’urto.

4 commenti su "Manfredonia, perde il controllo dell’auto e travolge cinque vetture e uno scooter: “tragedia sfiorata” in via delle Croce"

  2. A prescindere dalla dinamiche di questo incidente. Via della Croce: il 90% dei guidatori usa senza timore il cellulare per chattare e telefonare (uomini e donne), motocicli e biciclette che sfrecciano come in motodromo e alcune volte impennando a forte velocità, doppie file di auto..ecc.ecc..mai un vigile mai un posto diblocco…mai un blitz…mai una multa alle migliaia di incivili e trasgressori.

  4. Ambulanti a ridosso degli incroci sono un grande pericolo, ma quando i clienti capiranno che non devono acquistare dagli abusivi ed incoscienti visto che non percepiscono quelli che può succedere.

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