Manfredonia, perde il controllo dell’auto e travolge cinque vetture e uno scooter: "tragedia sfiorata" in via delle Croce - WWW.STATOQUOTIDIANO.IT

MANFREDONIA – Attimi di paura questo pomeriggio in via delle Croce, a Manfredonia, dove un’autovettura ha improvvisamente perso il controllo finendo contro alcune auto in sosta e uno scooter parcheggiato lungo la carreggiata.

Il bilancio dell’incidente, avvenuto alcune ore fa, è pesante dal punto di vista dei danni materiali: coinvolti almeno cinque veicoli parcheggiati e un ciclomotore, seriamente danneggiato nell’impatto. Fortunatamente non si registrano feriti.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’auto avrebbe sbandato improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento, terminando la sua corsa contro i mezzi parcheggiati. Una scena che ha subito attirato l’attenzione dei residenti della zona e di numerosi passanti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorsi e gli operatori incaricati della rimozione dei veicoli danneggiati, la ditta F.lli Manzella. Le immagini mostrano uno scooter completamente distrutto nella parte anteriore e diversi mezzi colpiti dalla violenza dell’urto.