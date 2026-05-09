La leggenda narra che l’arcangelo Michele principe delle milizie celesti, grande condottiero che sconfisse Satana e i sui angeli ribelli, dopo la vittoria si inginocchio a pregare Dio sugli scogli dell’Acqua di Cristo.
Dal pianto dell’angelo nacque la sorgente dell’Acqua di Cristo.
Il 30 luglio 1627 ci furono delle scosse di terremoto, una di magnituto 6.7 molto forte che colpì l’intero Gargano e causò uno tsunami di grandi dimensioni.
Le onde arrivarono a metà delle mura della città e l’arcangelo Michele avvisato da Dio volò sulle coste della città per proteggerla con le sue grandi e possenti ali e da allora divenne il suo l’angelo custode.
Oggi più che mai servirebbe un angelo custode che aiuti la città a rinascere dall’oblio in cui è caduta da decenni.
Mi piacerebbe tanto vedere la realizzazione di un grande angelo sugli scogli a protezione della città. Gli incassi del Cristo serviranno per finanziare la realizzazione di queste opere artistiche.
Voi cosa ne pensate?
Rendiamo bella la città
A cura dell’ing. Michelangelo De Meo.
12 commenti su "Manfredonia, un grande angelo sugli scogli a protezione della città: l’idea dell’ing. De Meo"
Lo stesso ingegnere ideatore del cristo del Gargano? Quanta fantasia…
Dal 19 luglio cadranno tutte le religioni…tutto avverrà in diretta mondiale..preparatevi per che ciascuno at il suo, nessuno escluso.
Sia il Cristo del Gargano che l’Arcangelo San Michele sono due belle idee. Occorre sentire il parere delle Autoritá locali.
L’ angelo custode di Manfredonia è un demone del male! Manfredonia è corrosa, invasa dal del demone del male, del vizio, del peccato, del puttanizio e narcol! Ponete la statua del 😈 è più consone!
Perché dedicare un monumento ad Angelo Riccardi? Lo merita ma è ancora vivo. Magari tra 50 anni si vedrà!
La statua del nostro angelo custode va posta nei terreni di San Spiriticchio, affinché ci difenda da uno spaventoso e ciclopico progetto mai attuato sul pianeta, un incredibile e ciclopico deposito di Gpl con 60 milioni di litri!! Qualcosa mai osato nella storia energetica dell’umanità!
Cosa fa nella vita questo ingegnere?
Ma se il Cristo di questo ingegnere è bruttissimo e sembra una giostra! Ma possibile che si è perso davvero il senso della bellezza e degli gusto!
Spendete i soldi per aiutare famiglie che versano in vero disagio qui a Manfredonia, Fate cose serie.
Prima togliete il solarium prima che l’angelo lo avvolga….
E perché non quattro Angeli uno per ogni punto cardinale… e Dio dall’alto dei cieli… ne ha tanto bisogno !
Per completare il pacchetto spirituale deluxe proporrei una copia gigante della Sindone stesa sul Corso, Mosè alle due estremità a dividere le corsie del passeggio, una per l’andata e una per il ritorno.
San Pietro in cima alle scale del Rione Croce a controllare gli ingressi al Paradiso.
Noè alla punta del porto industriale pronto in caso di allerta meteo.
E già che ci siamo, il Sacro Graal al bivio per Zapponeta e l’Arca dell’Alleanza davanti al Comune.
Le iniziative dedicate all’arte sono sempre ben accette, mi dispiace che in questa cittadina si guardi sempre fino ad un centimetro dalla punta delle proprie scarpe piuttosto che investire per il futuro. Proprio questo atteggiamento fa si che i politici di turno riempiano la pancia del popolino giorno per giorno senza fargli comprendere che, adoperandosi in prima persona, otterrebbero risultati molto migliori poiché è sempre più facile chiedere assistenza piuttosto che sporcarsi le mani in prima persona! Pensate che il Cristo del Brasile, oppure la piramide del Louvre a Parigi all’interno del palazzo reale o la sirenetta a Copenaghen, oppure anche la statua di Re Manfredi a Manfredonia voluta da un altro “Re”, (su cui ne hanno dette di ogni sorta), siano state accettate da tutti in prima battuta? No Ovviamente non tutti sono a favore ma poi arriva un visionario che realizza l’opera e genera un flusso di persone che le vanno a vedere fisicamente, turisti o meno che siano, ci vanno!
E in quel caso si potrà ascoltare il classico verso dei tanti “Acculturati manfredoniani” esprimere ad alta voce: “A me me l’ha da dice? Ji l’aveve semb ditt che c’aveva fe!” Capisco che ci sono mille problemi in questa cittadina ma la realizzazione di un’opera non esclude che si possano risolvere mentre si realizza un’opera d’arte (tanto i soldi li dovrà mettere qualcun’altro…il Comune nn ten l’ucchie pe chiange), l’una non esclude l’altra e, dati storici alla mano, è sempre stato dimostrato che le opere d’arte hanno generato ricchezza e salvato città, pensate che dopo 2000 anni noi viviamo ancora di rendita con ciò che è stato realizzato in antichità ed è inserito in un percorso turistico (Castelli, Chiese, Basiliche, ecc), provate a immaginare se si investisse sul serio in cultura e si portassero alla luce tutti i reperti ancora non scavati o si valorizzasse sul serio la nostra tradizione storica. Insista Ingegnere, anche per il ponte alle tremiti e l’Angelo sugli scogli, molto meglio di un solarium che non fa parte della nostra tradizione.