La leggenda narra che l’arcangelo Michele principe delle milizie celesti, grande condottiero che sconfisse Satana e i sui angeli ribelli, dopo la vittoria si inginocchio a pregare Dio sugli scogli dell’Acqua di Cristo.

Dal pianto dell’angelo nacque la sorgente dell’Acqua di Cristo.

Il 30 luglio 1627 ci furono delle scosse di terremoto, una di magnituto 6.7 molto forte che colpì l’intero Gargano e causò uno tsunami di grandi dimensioni.

Le onde arrivarono a metà delle mura della città e l’arcangelo Michele avvisato da Dio volò sulle coste della città per proteggerla con le sue grandi e possenti ali e da allora divenne il suo l’angelo custode.

Oggi più che mai servirebbe un angelo custode che aiuti la città a rinascere dall’oblio in cui è caduta da decenni.

Mi piacerebbe tanto vedere la realizzazione di un grande angelo sugli scogli a protezione della città. Gli incassi del Cristo serviranno per finanziare la realizzazione di queste opere artistiche.

Voi cosa ne pensate?

Rendiamo bella la città

A cura dell’ing. Michelangelo De Meo.