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Home // Attualità // Marco Rubio in Italia, Fiorello ironizza: “In regalo alla Meloni perizoma di Stato”

MELONI FIORELLO Marco Rubio in Italia, Fiorello ironizza: “In regalo alla Meloni perizoma di Stato”

Nella puntata de “La Pennicanza” ha commentato con la consueta ironia alcuni momenti dell’incontro istituzionale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Marco Rubio in Italia, Fiorello ironizza: “In regalo alla Meloni perizoma di Stato”

“La Pennicanza” - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Attualità // Politica //

La visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio diventa oggetto della satira di Fiorello, che nella puntata odierna de “La Pennicanza” ha commentato con la consueta ironia alcuni momenti dell’incontro istituzionale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la successiva tappa in Vaticano.

Era in Vaticano e poi ha incontrato anche la Meloni. Pensate, ha visto le foto in lingerie e pensava fossero vere! Non sapeva fossero generate dall’intelligenza artificiale. Per questo pare le abbia portato in regalo un perizoma di Stato! Dopo l’incontro poi c’è stato un altro scambio di doni: Meloni indossava il cappellino Maga, Rubio uno con la scritta ‘Te Possino’!”, ha scherzato Fiorello in diretta.

Nel corso della trasmissione è intervenuto anche un finto e “esilarante Camerlengo” immaginato nelle stanze del Vaticano, che ha proseguito la gag con ulteriori battute sulla visita diplomatica.

Rubio? Si è presentato con un regalo, una palla di rugby fatta di vetro… sicuramente l’ha comprata in aeroporto prima di venire, c’era ancora scritto ‘made in China’ dietro! E noi? Gli ho confezionato con la mia manina una penna di legno di ulivo… con un mortaretto dentro! Così quando la darà a Trump, esplode! Un piccolo attentato, niente di che, al massimo si brucia un polpastrello! Poi si è presentato a Roma con 48 macchine: quando la prima stava in Vaticano, l’ultima stava ancora all’aeroporto! Un traffico impazzito, tanto che Nostro Signore, proprio Lui, ci ha detto: ‘Cosa sono tutte queste imprecazioni che arrivano dal Raccordo Anulare?’”.

Uno sketch costruito tra satira politica e comicità surreale, che ha accompagnato la narrazione televisiva della giornata romana del diplomatico statunitense.

Lo riporta adnkronos.com.

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