Minivan finisce in un canale a Chioggia: tre vittime nell’incidente

CHIOGGIA – È di tre morti il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina in località Ca’ Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna, nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di Venezia. Un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada, ribaltandosi nelle acque di un canale adiacente alla carreggiata.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 6.30 da un cittadino che ha notato il veicolo nel canale. La richiesta di intervento è stata poi trasmessa ai Vigili del fuoco dai carabinieri.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, supportate dal nucleo regionale sommozzatori di Venezia e da un’autogru giunta da Mestre, utilizzata per il recupero del mezzo finito in acqua.

Dopo le operazioni di recupero del veicolo, all’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti i corpi senza vita di tre uomini. Le altre sei persone che viaggiavano sul minivan sono riuscite ad abbandonare il mezzo autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli operatori del Suem 118, che hanno prestato assistenza ai feriti e alle persone coinvolte, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato la perdita di controllo del minivan. Gli investigatori stanno valutando ogni ipotesi, compresa quella di un malore del conducente, di un guasto meccanico o di una possibile distrazione alla guida.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, con inevitabili rallentamenti alla circolazione nella zona per diverse ore.

Lo riporta tg24.sky.it