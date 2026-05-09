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Home // Cronaca // Obblighi antimafia e comunicazioni patrimoniali, la Cassazione riapre il caso Scanzano

CASSAZIONE SCANZANO Obblighi antimafia e comunicazioni patrimoniali, la Cassazione riapre il caso Scanzano

Annullata l’assoluzione: nuovo processo per l’imprenditore di San Nicandro Garganico

SANNICANDRO GARGANICO, ARCHIVIO - FONTE SANNICANDRO.ORG.

SANNICANDRO GARGANICO, ARCHIVIO - wikipedia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Cronaca // Gargano //

Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ Cassazione ha disposto un nuovo giudizio nei confronti‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ di Michele Scanzano, imprenditore originario di San Nicandro‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ Garganico, nato il 23 novembre 1967, accusato di‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ non avere rispettato gli obblighi di comunicazione patrimoniale‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ previsti dalla normativa antimafia. I giudici della Suprema‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ Corte hanno accolto il ricorso presentato dalla Procura‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ della Repubblica di Foggia contro la sentenza assolutoria‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ emessa dal Tribunale foggiano, rinviando gli atti‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ alla Corte d’Appello di Bari.

La vicenda ruota‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ attorno agli obblighi previsti dall’articolo 30 della legge‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ 646 del 1982, una delle principali disposizioni introdotte‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ nel sistema italiano di contrasto alla criminalità organizzata.‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ La norma impone, ai soggetti condannati definitivamente per‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ determinati reati di mafia o già sottoposti a‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ misure di prevenzione, di comunicare per dieci anni‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ tutte le variazioni patrimoniali superiori a una certa‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ soglia economica.

Secondo l’accusa, Scanzano avrebbe omesso di‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ effettuare tali comunicazioni relativamente agli anni 2020 e‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ 2021. Il Tribunale di Foggia, però, aveva assolto‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ l’imputato ritenendo insussistenti gli addebiti contestati. Contro quella‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ decisione il Pubblico Ministero aveva proposto ricorso immediato‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ in Cassazione sostenendo che il giudice di primo‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ grado non avesse valutato correttamente l’esistenza dell’obbligo comunicativo‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ previsto dalla normativa antimafia.

Nel ricorso la Procura‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ evidenziava come l’imputazione non riguardasse soltanto gli obblighi‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ previsti dal Codice Antimafia del 2011, ma anche‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ quelli autonomamente disciplinati dall’articolo 30 della legge Rognoni-La‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ Torre. Proprio questo punto, secondo il Procuratore, sarebbe‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ stato completamente trascurato nella motivazione della sentenza assolutoria.‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍

La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Nella sentenza‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ i giudici ricordano che esistono due distinti obblighi‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ di comunicazione patrimoniale: uno relativo alle variazioni superiori‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ alla soglia economica da comunicare entro trenta giorni‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ dal fatto, e un altro riguardante la comunicazione‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ annuale delle variazioni complessive intervenute nel corso dell’anno‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ precedente.

La Suprema Corte sottolinea inoltre che la‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ violazione dei due obblighi può integrare due reati‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ autonomi. Un principio già affermato dalla stessa giurisprudenza‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ di legittimità e ribadito nella decisione relativa al‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ caso Scanzano.

Nel provvedimento viene riportato anche il‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ contenuto della norma contestata. L’articolo 30 della legge‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ 646 del 1982 prevede infatti che le persone‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ condannate per reati di criminalità organizzata siano tenute,‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ per dieci anni, a comunicare tutte le variazioni‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ patrimoniali superiori a 10.329 euro al nucleo di‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ polizia tributaria competente per territorio. La comunicazione deve‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ essere effettuata entro trenta giorni dall’acquisizione del bene‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ o della variazione economica.

Secondo la Cassazione, il‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ Tribunale di Foggia avrebbe concentrato la propria analisi‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ esclusivamente sugli obblighi previsti dal decreto legislativo 159‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ del 2011, omettendo però di motivare adeguatamente sui‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ reati contestati ai sensi della legge 646 del‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ 1982. I giudici evidenziano che proprio quell’obbligo decennale‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ di comunicazione patrimoniale gravava sull’imputato e che il‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ mancato esame della questione rendeva insufficiente la motivazione‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ della sentenza assolutoria.

Per questo motivo la Suprema‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ Corte ha annullato la decisione limitatamente ai capi‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ relativi alle contestazioni sull’omessa comunicazione patrimoniale, disponendo il‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ rinvio per un nuovo giudizio davanti alla Corte‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ d’Appello di Bari.

A cura di Giuseppe de‍‍‍​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​​‍‍‍ Filippo.

1 commenti su "Obblighi antimafia e comunicazioni patrimoniali, la Cassazione riapre il caso Scanzano"

  1. Anche e sempre sulle strisce pedonali… x quanto non si vedono.
    A questo paesone qualora si assegnare una bandiera, sicuramente quella dell”anarchia la vincerebbe ogni anno…

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