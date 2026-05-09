Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha disposto un nuovo giudizio nei confronti di Michele Scanzano, imprenditore originario di San Nicandro Garganico, nato il 23 novembre 1967, accusato di non avere rispettato gli obblighi di comunicazione patrimoniale previsti dalla normativa antimafia. I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Foggia contro la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale foggiano, rinviando gli atti alla Corte d’Appello di Bari.
La vicenda ruota attorno agli obblighi previsti dall’articolo 30 della legge 646 del 1982, una delle principali disposizioni introdotte nel sistema italiano di contrasto alla criminalità organizzata. La norma impone, ai soggetti condannati definitivamente per determinati reati di mafia o già sottoposti a misure di prevenzione, di comunicare per dieci anni tutte le variazioni patrimoniali superiori a una certa soglia economica.
Secondo l’accusa, Scanzano avrebbe omesso di effettuare tali comunicazioni relativamente agli anni 2020 e 2021. Il Tribunale di Foggia, però, aveva assolto l’imputato ritenendo insussistenti gli addebiti contestati. Contro quella decisione il Pubblico Ministero aveva proposto ricorso immediato in Cassazione sostenendo che il giudice di primo grado non avesse valutato correttamente l’esistenza dell’obbligo comunicativo previsto dalla normativa antimafia.
Nel ricorso la Procura evidenziava come l’imputazione non riguardasse soltanto gli obblighi previsti dal Codice Antimafia del 2011, ma anche quelli autonomamente disciplinati dall’articolo 30 della legge Rognoni-La Torre. Proprio questo punto, secondo il Procuratore, sarebbe stato completamente trascurato nella motivazione della sentenza assolutoria.
La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Nella sentenza i giudici ricordano che esistono due distinti obblighi di comunicazione patrimoniale: uno relativo alle variazioni superiori alla soglia economica da comunicare entro trenta giorni dal fatto, e un altro riguardante la comunicazione annuale delle variazioni complessive intervenute nel corso dell’anno precedente.
La Suprema Corte sottolinea inoltre che la violazione dei due obblighi può integrare due reati autonomi. Un principio già affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità e ribadito nella decisione relativa al caso Scanzano.
Nel provvedimento viene riportato anche il contenuto della norma contestata. L’articolo 30 della legge 646 del 1982 prevede infatti che le persone condannate per reati di criminalità organizzata siano tenute, per dieci anni, a comunicare tutte le variazioni patrimoniali superiori a 10.329 euro al nucleo di polizia tributaria competente per territorio. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dall’acquisizione del bene o della variazione economica.
Secondo la Cassazione, il Tribunale di Foggia avrebbe concentrato la propria analisi esclusivamente sugli obblighi previsti dal decreto legislativo 159 del 2011, omettendo però di motivare adeguatamente sui reati contestati ai sensi della legge 646 del 1982. I giudici evidenziano che proprio quell’obbligo decennale di comunicazione patrimoniale gravava sull’imputato e che il mancato esame della questione rendeva insufficiente la motivazione della sentenza assolutoria.
Per questo motivo la Suprema Corte ha annullato la decisione limitatamente ai capi relativi alle contestazioni sull’omessa comunicazione patrimoniale, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Bari.
A cura di Giuseppe de Filippo.
1 commenti su "Obblighi antimafia e comunicazioni patrimoniali, la Cassazione riapre il caso Scanzano"
Anche e sempre sulle strisce pedonali… x quanto non si vedono.
A questo paesone qualora si assegnare una bandiera, sicuramente quella dell”anarchia la vincerebbe ogni anno…