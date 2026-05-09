Foggia, 9 maggio 2026 – In merito al procedimento penale relativo alla morte di Nyassi Mamina, cittadino gambiano deceduto lo scorso 13 marzo presso l’insediamento denominato “Ghetto Arena” di San Severo, interviene l’avvocato Giovanni Salatto, difensore di Toure Boubakar.

Il legale rende noto che il Tribunale del Riesame di Bari ha recentemente respinto l’istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare in carcere disposta nei confronti del suo assistito.

“La difesa prende atto con massimo rispetto dell’ordinanza – dichiara l’avvocato Salatto – ma evidenzia come la ricostruzione della dinamica dei fatti sia tutt’altro che conclusa”.

Secondo il difensore, dagli atti emergerebbero alcuni elementi oggettivi che imporrebbero prudenza prima di giungere a conclusioni definitive: la presenza di un coltello da cucina nei pressi del corpo della vittima, una ferita da taglio alla mano dell’indagato e il rinvenimento di una ciocca di capelli stretta tra le dita della vittima.

“Tali elementi – prosegue il legale – sono indicatori di un violento corpo a corpo e aprono scenari giuridici diversi, tra cui quello dell’eccesso colposo in legittima difesa”.

La difesa attende ora gli esiti degli accertamenti medico-legali e biologici irripetibili, in particolare la ricerca di profili genetici sull’arma da taglio e l’analisi dei tamponi ungueali effettuati sulla vittima.

“Accertamenti richiesti da questa difesa e accolti dalla Procura – sottolinea Salatto – saranno dirimenti per stabilire chi impugnasse realmente quel coltello”.

Il legale richiama inoltre il contesto sociale in cui la vicenda sarebbe maturata: quello del “Ghetto Arena”, descritto come un luogo di estrema marginalità, segnato da sovraffollamento, carenza di servizi essenziali e precarietà. “In un simile limbo di fragilità sociale e psicologica – afferma ancora l’avvocato – la percezione del pericolo e le reazioni individuali possono subire alterazioni profonde, elementi di cui il diritto dovrà necessariamente tenere conto nella valutazione delle responsabilità”. “Il mandato difensivo – conclude l’avvocato Giovanni Salatto a StatoQuotidiano.it – proseguirà con il massimo rigore tecnico, a tutela delle garanzie processuali del presunto autore del fatto e nel rispetto della ricerca della verità”.