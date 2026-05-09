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Home // Cronaca // Omicidio nella città vecchia di Taranto: 35enne ucciso al culmine di una lite

TRAGEDIA Omicidio nella città vecchia di Taranto: 35enne ucciso al culmine di una lite

La vittima, originaria del Mali, è stata colpita più volte all’addome. Indaga la Polizia

Omicidio nella città vecchia di Taranto: 35enne ucciso al culmine di una lite

ph Corriere di Taranto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Cronaca // Taranto //

TARANTO – Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato gravemente ferito durante una lite avvenuta nella città vecchia di Taranto, nei pressi di piazza Fontana, a poca distanza dall’area del porto mercantile.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 35enne sarebbe stato colpito ripetutamente all’addome con un oggetto appuntito, probabilmente un cacciavite, al termine di un violento alterco le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo, trasportandolo in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il 35enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

L’area dell’aggressione è stata immediatamente transennata dagli agenti della Polizia di Stato. Sul luogo del delitto hanno operato gli uomini della Squadra Volante e della Squadra Mobile, impegnati nei rilievi tecnico-scientifici e nelle attività investigative per individuare il responsabile dell’omicidio.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ritenute fondamentali per ricostruire con precisione le fasi della lite e identificare l’autore dell’aggressione.

Al momento nessuna pista viene esclusa, mentre proseguono le indagini per chiarire il movente e la dinamica dell’accaduto.

Lo riporta l’ANSA

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