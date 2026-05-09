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SCONTRI PESCARA Pescara retrocede in Serie C, scontri fuori dallo stadio dopo il pari con lo Spezia

All’esterno dello stadio si sono registrati scontri tra ultras e forze dell’ordine, con momenti di caos e contestazione già esplosi al termine del match

Pescara retrocede in Serie C, scontri fuori dallo stadio dopo il pari con lo Spezia

Pescara retrocede in Serie C, scontri fuori dallo stadio dopo il pari con lo Spezia - Fonte Immagine: abruzzodaily.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Cronaca // Focus //

Il Pescara retrocede in Serie C al termine della stagione di Serie B dopo il pareggio per 1-1 contro lo Spezia, risultato che ha sancito la discesa tra i dilettanti insieme agli avversari. La gara, disputata allo Stadio Adriatico, si è chiusa in un clima di forte tensione culminato in disordini fuori dall’impianto.

All’esterno dello stadio si sono registrati scontri tra ultras e forze dell’ordine, con momenti di caos e contestazione già esplosi al termine del match. Durante la partita non sono mancati episodi di protesta, con fumogeni, petardi e cori di contestazione provenienti dalla curva nord.

La tifoseria ha manifestato il proprio dissenso in particolare contro la società e la dirigenza, con cori indirizzati al presidente del Pescara Daniele Sebastiani e fischi rivolti al giocatore Lorenzo Insigne, contestato per un episodio legato a un rigore non calciato nella precedente gara contro il Padova.

Il pareggio contro lo Spezia è arrivato al termine di una stagione difficile che ha portato alla retrocessione, nonostante il ritorno in rosa di Insigne e i tentativi di rilancio nel mercato di riparazione. La squadra biancazzurra, a pochi mesi dalla finale che aveva riportato entusiasmo in città, lascia così la Serie B tra delusione e contestazione.

La partita è stata segnata da un clima di crescente tensione fino al fischio finale, con la protesta che si è poi spostata all’esterno dello stadio, dove la situazione è degenerata in scontri tra tifosi e polizia.

Lo riporta leggo.it.

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