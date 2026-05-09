Il Pescara retrocede in Serie C al termine della stagione di Serie B dopo il pareggio per 1-1 contro lo Spezia, risultato che ha sancito la discesa tra i dilettanti insieme agli avversari. La gara, disputata allo Stadio Adriatico, si è chiusa in un clima di forte tensione culminato in disordini fuori dall’impianto.

All’esterno dello stadio si sono registrati scontri tra ultras e forze dell’ordine, con momenti di caos e contestazione già esplosi al termine del match. Durante la partita non sono mancati episodi di protesta, con fumogeni, petardi e cori di contestazione provenienti dalla curva nord.

La tifoseria ha manifestato il proprio dissenso in particolare contro la società e la dirigenza, con cori indirizzati al presidente del Pescara Daniele Sebastiani e fischi rivolti al giocatore Lorenzo Insigne, contestato per un episodio legato a un rigore non calciato nella precedente gara contro il Padova.

Il pareggio contro lo Spezia è arrivato al termine di una stagione difficile che ha portato alla retrocessione, nonostante il ritorno in rosa di Insigne e i tentativi di rilancio nel mercato di riparazione. La squadra biancazzurra, a pochi mesi dalla finale che aveva riportato entusiasmo in città, lascia così la Serie B tra delusione e contestazione.

La partita è stata segnata da un clima di crescente tensione fino al fischio finale, con la protesta che si è poi spostata all’esterno dello stadio, dove la situazione è degenerata in scontri tra tifosi e polizia.

Lo riporta leggo.it.