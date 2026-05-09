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Home // Economia // Utilizzo abusivo del logo ufficiale della “Festa del Soccorso”: Esseditrice diffida dalla riproduzione non autorizzata

DIFFIDA FORMALE Utilizzo abusivo del logo ufficiale della “Festa del Soccorso”: Esseditrice diffida dalla riproduzione non autorizzata

Presentata una diffida formale contro ogni utilizzo non autorizzato del simbolo ufficiale della festa patronale.

Presentata una diffida formale contro ogni utilizzo non autorizzato del simbolo ufficiale della festa patronale.

Presentata una diffida formale contro ogni utilizzo non autorizzato del simbolo ufficiale della festa patronale.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Maggio 2026
Economia // San Severo //

SAN SEVERO — Esseditrice Srl interviene pubblicamente contro l’utilizzo non autorizzato del logo ufficiale della “Festa del Soccorso” 2026, diffidando chiunque dalla riproduzione, commercializzazione o distribuzione del marchio senza preventiva autorizzazione scritta.

La società, ideatrice e realizzatrice dell’identità grafica della storica festa patronale sanseverese, ha denunciato la presenza del logo su cartelli, gadget e souvenir venduti su bancarelle e supporti non autorizzati, ritenendo tali utilizzi una violazione della normativa sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale.

Il simbolo grafico — un rosone colorato con la dicitura “Festa del Soccorso” — è stato concepito come elemento identificativo ufficiale della manifestazione e della città di San Severo, richiamando anche la tradizione delle luminarie che da sempre caratterizza i festeggiamenti patronali.

Secondo quanto precisato da Esseditrice Srl, il logo è stato concesso in utilizzo esclusivamente all’Amministrazione comunale di San Severo per finalità istituzionali, promozionali e divulgative legate alla Festa Patronale 2026 e alle future edizioni.

Nella nota, la società richiama la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, che tutela le opere creative, comprese quelle grafiche e i loghi originali, vietandone la riproduzione e la diffusione senza il consenso del titolare dei diritti. In particolare, vengono citati gli articoli 12 e seguenti, relativi allo sfruttamento economico esclusivo dell’opera, e gli articoli 171 e successivi, che prevedono sanzioni civili e penali in caso di utilizzo abusivo.

“Con la presente – si legge nella diffida – Esseditrice Srl diffida formalmente chiunque dal riprodurre, utilizzare, commercializzare o distribuire il logo ‘Festa del Soccorso’ senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare dei diritti”.

La società conclude riservandosi “ogni azione a tutela dell’opera e dell’immagine collegata alla comunicazione ufficiale della Festa Patronale”.

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