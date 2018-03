Prima dote, anche per Zapponeta pronti 194 mila euro

Di:

Foggia – Nella mattina di ieri è stata determinata la Graduatoria “Prima dote” relativa all’Ambito territoriale dei comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. L’importante contributo finanziario messo a disposizione della Regione Puglia per l’Ambito in oggetto (per un totale di € 194.309,82) sarà distribuito a n. 101 beneficiari complessivi provenienti dal suddetto ambito.



La “Prima dote per i nuovi nati”, è una iniziativa voluta dalla Regione Puglia per sostenere la genitorialità responsabile e si affianca alla rete dei servizi pensati per supportare al meglio le famiglie e i minori. Il progetto rientra nel programma di misure per favorire la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e consiste in contributo economico per le i nuclei familiari pugliesi in cui sia presente un minore da 0 a 36 mesi.