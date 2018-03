Emilia, ancora Sisma: dalle 24 terra trema 14 volte (VD)

Di:

Roma – UNA scossa di terremoto e’ stata avvertita dalla popolazione in provincia di Modena, con località dell’epicentro Medolla, Cavello e Mirandola. Dai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’evento sismico e’ stato registrato alle ore 15.25 con magnitudo 3.4. In corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile. In mezz’ora, fino alle 16, sui sono susseguite altre tre scosse di intensita’ 2.3 e 2.4. In tutto, dalla mezzanotte, in Emilia la terra ha tremato 14 volte, ma le scosse in rapida successione, di cui quella di 3.4 e’ stata la piu’ forte.La scossa, da fonti Ingv, e’ stata registrata alle 4.04, con una magnitudo di 4.5 gradi e una profondita’ di 7,1 km. La localita’ piu’ prossima all’epicentro e’ Claut (Pordenone). Dalle prime informazioni della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sono numerose le chiamate di cittadini allarmati ai vigili del fuoco, ma non sono segnalati danni a persone o cose. Come riferito dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia l’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Pieve d’Alpago e Chies d’Alpago, in provincia di Belluno.Redazione Stato