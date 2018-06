Mattinata, torna in libertà Antonio Pio Prencipe “Ecco perchè ha fatto resistenza”

Di:

Foggia/Manfredonia/Mattinata, 09 giugno 2018. Torna in libertà in attesa di giudizio il 46enne di Mattinata Antonio Pio Prencipe, arrestato l’08 giugno 2018 dai Carabinieri della Stazione di Mattinata, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Manfredonia.

L’uomo è “già noto per essere stato vittima di tentato omicidio, e poi anche di un’ulteriore aggressione prima dell’udienza che aveva ad oggetto proprio quel fatto, episodi per i quali i Carabinieri di Manfredonia avevano arrestato sei persone“.

“La tesi difensiva – dice l’Avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia – ha evidenziato come l’uomo non ha avuto alcuna volontarietà nella condotta di resistenza, determinata tanto da traumi relativi a passati eventi che ha dovuto subire (vedi sopra,ndr), quanto perchè i Carabinieri, seppur in buona fede, lo avevano preso per le braccia, nonostante – come da certificazione medica -, il Prencipe sia sofferente per alcune lesioni”.

Come evidenziato nella nota stampa dei Carabinieri di Foggia, il giorno dei fatti ”Una telefonata giunta durante la notte alla Centrale Operativa del Comando Compagnia di Manfredonia aveva segnalato la presenza dell’uomo nei pressi di un’abitazione, contro la quale era stato visto lanciare delle pietre, per poi tentare di scavalcarne la recinzione”. Al termine delle formalità di rito, “l’uomo era stato dichiarato in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale ed oltraggio, e successivamente tradotto nel carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.

Ora la rimessione in libertà.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata