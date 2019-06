“Apulia prontoprestito: salvati 35 posti di lavoro”

Di:

San Severo, 09 giugno 2019. ”Ieri sera fra i Commissari liquidatori di Veneto Banca e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata è stato sottoscritto un accordo di cessione del ramo d’azienda comprendente i 35 lavoratori di Apulia Prontoprestito di San Severo. La società, quotata in borsa sin dal 2005 e con volumi di tutto rispetto, era una costola di Banca Apulia specializzata nei prestiti con cessione del quinto, fino a quando nel 2010, insieme alla banca sanseverese, entrò a far parte del gruppo Veneto Banca.

Con l’arrivo dei veneti iniziò il progressivo declino della società, culminato nel mancato rinnovo della licenza bancaria. Il successivo fallimento della capogruppo e la non inclusione di Apulia Prontoprestito nel c.d. “perimetro” acquisito da Intesa Sanpaolo in base al decreto “Salva banche venete” del giugno 2017, ha dato l’avvio ad un vero e proprio calvario per i 35 lavoratori dell’azienda sanseverese, giunti quasi ad un passo dalla perdita del posto di lavoro, peraltro in un territorio in cui una riconversione professionale per un nuovo impiego è estremamente difficile.

L’accordo di ieri con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni, nel rafforzare l’Istituto di Altamura, consentendogli di acquisire l’esperienza pluriennale maturata dai dipendenti di Apulia Prontoprestito nel comparto dei finanziamenti con cessione del quinto, garantisce la tenuta occupazionale per i lavoratori, il cui rapporto proseguirà con la nuova Banca senza soluzione di continuità, e assicura una prospettiva di un futuro dignitoso alle loro giovani famiglie.

Come FISAC CGIL in questi due anni siamo stati costantemente vicini ai colleghi, dedicandogli tutte le nostre migliori energie e la nostra passione. Come Segretario responsabile della Fisac CGIL di Foggia, desidero esprimere il ringraziamento mio e dei colleghi di Apulia Prontoprestito alla Segreteria Nazionale ed a quella Regionale pugliese della Fisac, che in questi due anni sono state un punto di riferimento costante, nonché un raccordo imprescindibile con i soggetti istituzionali e con tutti gli altri attori coinvolti.

La vicenda è stata seguita anche dai rappresentanti istituzionali, in particolare dai parlamentari locali e dall’intero consiglio comunale uscente di San Severo, cui parimenti va il ringraziamento unanime. Martedì prossimo inizieranno gli incontri ad Altamura fra le Organizzazioni Sindacali e la Dirigenza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, per definire i dettagli operativi dell’operazione di acquisizione”.

Seguiranno aggiornamenti.

Foggia, 8 giugno 2019

Fisac Cgil di Foggia

Giovanni Di Monte

Segretario Generale