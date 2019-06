Bruneleski e Bramanthe Manfredonia, 130 gusti di gelato per Ronn Moss (FOTO VIDEO)

Di:



Qualche anno in più, un accenno di capelli bianchi e l’aria un po’ “vissuta”, ma il fascino dei tempi di Ridge Forrester è ancora intatto. Si è presentato così, giubbotto di pelle, jeans stretti e stivali da rocker, da Bramanthe e Bruneleski note pasticcerie e gelaterie tra le più belle d’Italia per il giorno di Sabato 8 giugno Ronn Moss, indimenticabile stella di “Beautiful”, l’infinita soap opera statunitense trasmessa da 32 anni in oltre 100 paesi del mondo.

E quale miglior ospite poteva esserci per celebrare la festa del gelato se non lui, il bello di Beautiful, che oltre 6.400 episodi della soap opera , l’attore nato a Los Angeles ha fatto sospirare milioni di donne per 25 anni, e continua a far sognare. Ad aspettarlo una folla immensa di persone lo hanno aspettato fino dalle 20 di Sabato 8 giugno da Bruneleski e Bramanthe : il 90% donne

«Sono sua fan da sempre – ha detto una Manfredonia –. È una vita che guardo Beautiful, ma senza di lui non so come faccia ad andare avanti: manca qualcosa». Beautiful unisce le generazioni.

«Sono venuta spinta da mia figlia, che ha saputo dell’evento su Facebook – racconta un altra signora con la figlia. Io guardo Beautiful da sempre, poi ho coinvolto anche lei, che da piccola lo seguiva coi nonni.

Un altra signora è venuta da Barletta accompagnata dalla nipote di 26anni (e anche dal fidanzato): «Di Beautiful ho visto quasi tutte le puntate – dice –. Anche se il “vero Ridge” ci manca.

Ronn Moss si è concesso alle sue fan per una lunga serie di selfie ricordo ed alcune domande, ed ha colto l’occasione per parlare dei suoi prossimi progetti. L’attore icona degli anni ‘80/‘90, che adesso si dedica alla sua passione per la musica, è infatti in Italia per promuovere il suo tour: lo porterà quest’estate in giro per il nostro Paese per cantare successi americani ed italiani. E quando gli chiediamo quale sia la sua canzone d’amore italiana preferita risponde: «”Con te partirò” di Andrea Bocelli. È un artista che mi piace molto».

Moss non nasconde il suo amore per il bel Paese, dove prossimamente sarà anche a girare una commedia romantica, ambientata in Puglia. E sulle donne italiane dice: «Sono fantastiche, non si può dire altro». Perciò avanti signore, fatevi largo: Ridge è tornato e potreste essere voi la sua prossima Brooke.