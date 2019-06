Denunciato a Manfredonia giovane pluripregiudicato vicino al clan Perna

Di:

Manfredonia, 09 giugno 2019. Ancora una volta i Carabinieri si sono ritrovati a dover intervenire sulla criminale arroganza e sulla refrattarietà al rispetto delle regole della civile convivenza di un giovane già segnato da pesanti trascorsi delinquenziali.

Nel pomeriggio odierno, infatti, a Manfredonia, una pattuglia della Sezione Radiomobile del NORM in servizio di controllo del territorio, avendo riconosciuto alla guida di un’auto un giovane pluripregiudicato, noto per i propri pregressi criminali e per la sua “vicinanza” al clan viestano già capeggiato dal defunto Girolamo PERNA, gli ha dapprima intimato l’alt, procedendo poi ad un accurato controllo sia della sua persona che del veicolo.

Nel corso dell’attività sono stati ritrovati nell’abitacolo un robusto bastone ed un coltello, con la lama seghettata, che il giovane non avrebbe potuto portare con sé.

Per tale motivo il pregiudicato è stato denunciato in stato di libertà per porto illegale di armi ed oggetti atti ad offendere, venendo inoltre lasciato tornare a casa a piedi.

L’auto infatti, insieme al coltello ed al bastone, gli è stata sequestrata, in attesa ora della conseguente confisca, per la mancanza della copertura assicurativa e della revisione periodica. In più, il ragazzo dovrà rispondere anche di reiterata guida senza patente, che non aveva mai ritenuto di conseguire.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata