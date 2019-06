“La cultura in centro”

Di:

Questa settimana l’intervista svelta è particolare perché rivolta non ad un artista, ma ad un’associazione culturale. Periferia Letteraria – questo il nome – nasce nel 2016, radicata a Torino, si ramifica sul territorio nazionale virtualmente con canali social ma soprattutto con eventi che coinvolgono artisti, amministrazioni locali e cittadini. Risponderanno rispettivamente da Torino, Milano e Lecco i soci fondatori: il poeta Salvatore Sblando, Diana Battaggia, direttore editoriale e Anna Maria Scala, fotografa. Periferia Letteraria nasce con l’intento di aprire nuovi spazi all’arte in ogni sua forma espressiva – in particolare alla scrittura – che diventa così strumento sociale di emancipazione umana, creando momenti di incontro con la bellezza in luoghi abituati anche dalla politica all’abbandono.

L’arte, considerata come un diritto a cui tutti possono accedere, è quindi anche un atto di responsabilità sociale, civile di chi la divulga o ne favorisce la divulgazione, un valore utile ad accrescere il senso di Comunità, reso debole in questi ultimi tempi da una crescente quanto inutile corsa all’individualismo. “Fare rete oltre la rete” il motto di Periferia Letteraria. Artisti, scrittori, poeti, editori, librerie, associazioni culturali, società civile, territorio ed enti locali coinvolti in una rete nazionale non solo virtuale, ma di reale incontro in grado di dare concretezza al concetto di

Tra i tanti eventi che hanno lasciato indelebile traccia vorrei ricordare due reading di poesia sociale a Torino in Borgo Vittoria, organizzati in collaborazione con la Circoscrizione 5 tra il 2016 e il 2017. A ottobre 2016 si è svolto il reading “Periferia è poesia” in via Fossata sugli stessi marciapiedi che di notte si popolano di prostitute. “Il fuoco della poesia in periferia” ha coinvolto invece di sabato sera una cinquantina di residenti animando via Chiesa della Salute e zone limitrofe, rimaste illuminate fino a tardi per sfidare la paura provocata dagli attacchi del piromane delle auto che aveva preso di mira il quartiere.Per visualizzare e partecipare agli eventi di Periferia Letteraria: www.periferialetteraria.org https://www.facebook.com/periferialetteraria/

1 – Sblando, Battaggia, Scala, ognuno di voi scelga un termine – aggettivo, sostantivo, avverbio, … – che rappresenti Periferia Letteraria.

APERTURA, CONDIVISIONE, PARTECIPAZIONE, in un momento storico volto sempre più all’individualismo, cerchiamo tramite tutto questo, un punto di

incontro. Cultura come strumento che unisce. Sblando, Battaggia, Scala.

2 – Periferia Letteraria, periferia e poesia sociale. Una periferia che va oltre il significato topografico, ma segue la visione di Pasolini e diviene metafora dell’altro, del diverso, si apre alla relazione, al dialogo sì da trasformare la marginalità in un valore. Questo è ciò che fa Periferia Letteraria. Ma per ottimizzare i risultati quanto sono importanti la cooperazione con le altre associazioni presenti sul territorio e il supporto delle amministrazioni pubbliche?

Il nostro motto è “Fare rete oltre la rete” e con questo spirito ci muoviamo. Cerchiamo l’incontro con tutte quelle realtà locali e soggetti culturali che condividono il nostro modo di intendere la cultura. Non ci riteniamo in alcun modo custodi di una idea o di un format. A noi queste categorie non interessano. Crediamo però nell’importanza di poter condividere e arricchire questa idea.

Salvatore Sblando

3 – Aperipo-Etica, rassegna di poesia e letteratura contemporanea di Periferia Letteraria, è l’occasione per promuovere libri di poesia, narrativa pubblicati da piccole case editrici, periferiche rispetto ai grandi nomi. Gli editori di grido che anni addietro avevano rallentato la produzione di libri di poesia, ultimamente, hanno invertito la rotta. Come sta cambiando il mercato editoriale della poesia e quanto è importante garantire, promuovere – anche attraverso iniziative come Aperipo Etica – la vitalità delle piccole realtà editoriali?

Il pubblico fidelizzato alla poesia è esiguo, rispetto ad altri generi, ma è costante. Chi ama la poesia vede quasi inalterata nel tempo la sua passione nei confronti del verso. Sicuramente le piccole case editrici “soffrono” nella distribuzione per cui rassegne come Aperipo-etica contribuiscono alla diffusione e conoscenza di nuovi libri e nuovi autori, anche per generi diversi. La varietà di proposte che giungono in redazione ci permettono di condividere esperienze creative differenti per contenuti e forma espressiva: il nostro pubblico, più che discreto, conforta positivamente l’operato.

Diana Battaggia

4 – Poesia “in rete”: non passa giorno senza che vengano scritti nuovi versi, più o meno riusciti. Internet e social a portata di poeti e non. L’uso dei social è un modo per permettere alla “cultura di periferia” di raggiungere ed essere raggiunta dalle persone. Conta la visibilità sui social, ma quanto rileva essere presenti con prodotti culturali di qualità?

La visibilità sui social conta sicuramente per quanto riguarda la visibilità delle attività svolte e da svolgere. Periferia Letteraria utilizza i social principalmente per veicolare idee, progetti e, fedeli

alla nostra idea di cultura, per condividere tutti i momenti vissuti nei nostri eventi. Attraverso la pubblicazione di foto e video permettiamo di far rivivere l’evento sia a coloro che hanno partecipato, sia a quanti non hanno potuto essere presenti. Non credo che però questo “apparire” si possa considerare come il termometro della qualità degli eventi; quest’ultima rimane sempre il frutto del lavoro svolto a monte, con perizia e passione. Anna Maria Scala

Vi ringrazio

Rosanna