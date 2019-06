“Libri in libertà” a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 09 giugno 2019. L’Associazione culturale e politica Manfredonia Nuova lancia l’iniziativa “ Libri in libertà”, con la quale da martedì 11 giugno 2019 fuori dalla propria sede, in via Campanile N° 4 dalle ore 19,30 alle Ore 21,30 sarà allestito uno spazio –libri, dal romanzo, al saggio, alla poesia, ai libri scolastici a disposizione di chiunque voglia prelevarli gratuitamente o effettuare uno scambio per far circolare conoscenze, cultura e assaporarne il profumo per il piacere di leggere.

Vi aspettiamo perché.…Leggere è bellooo!!!

Manfredonia 9 giugno 2019

Manfredonia Nuova