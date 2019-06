Motociclista morto sulla SS89 Manfredonia – Foggia: arrestato autista Punto

Di:

Foggia/Manfredonia, 09 giugno 2019. Avranno luogo domani, 10 giugno, nella chiesa Cattedrale di Foggia, i funerali del 30enne Simone Capozzi, deceduto nella tarda mattinata di ieri a causa di un incidente stradale.

I fatti sono avvenuti sulla Strada Statale 89 garganica, da Manfredonia in direzione Foggia. Da raccolta dati, l’incidente è avvenuto prima dello svincolo per la zona industriale ex DI46.

Per cause da accertarte, una motocicletta ha impattato contro un’autovettura. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote sarebbe deceduto sul colpo.

Sul posto i sanitari del 118, agenti della polizia stradale e i militari dell’Arma locale.

Da raccolta dati, è stato arrestato per omicidio stradale l’autista alla guida della Punto. L’uomo, di nazionalità rumena, avrebbe effettuato un’improvvisa “inversione a u” per immettersi sulla corsia opposta e dirigersi verso Manfredonia.

Come riporta “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “secondo una prima ricostruzione dell’incidente, della polizia stradale di Foggia, A.J.C., mentre era alla guida dell’auto, ha tentato di fare una inversione ad ‘U’ tagliando la strada a Capozzi. A bordo della Fiat Punto c’erano Cojocaru e un altro cittadino rumeno. Inutili si sono rivelati i soccorsi del 118 per il giovane foggiano che, nell’impatto, è stato sbalzato per alcuni metri ed è morto sul colto. I due cittadini stranieri, invece, sono rimasti illesi”.

