30 anni dalle Notte Magiche: il mondiale che ha bruciato una generazione

Marco Bonfiglio, ha descritto sapientemente un mondiale che ha bruciato una generazione diventando metafora della vita.

Che cos’è ‘la sindrome di Italia ‘90’? È un disturbo che ha colto un’intera generazione, quella dei nati intorno al 1980, che a 10 anni videro perdere l’Italia ai rigori contro l’Argentina in semifinale nel Mondiale organizzato in casa. Quella generazione che doveva essere speciale e privilegiata, si è ritrovata venticinque anni dopo a non avere un lavoro e con poche possibilità di essere indipendente economicamente e di farsi una famiglia.

In questo libro, una sorta di studio sociologico-umoristico, Marco Bonfiglio spiega perché: tutta colpa, appunto, di Italia ‘90. La sua generazione è stata segnata e traumatizzata da quell’evento così ricco di aspettative che poi si sono infrante a un passo dal sogno.

Con linguaggio ironico e spigliato, il Mondiale delle Notti Magiche è paragonato a una grande storia d’amore: la fase iniziale di approccio e seduzione, quella di consolidamento e l’epilogo, spesso doloroso e inaspettato. E proprio quando tutto pare andare per il meglio, ecco comparire il più improbabile tra gli antagonisti, l’Argentina di Maradona, che condanna gli azzurri ad arrendersi ai calci di rigore e porta via per sempre il grande amore, innescando la ‘sindrome del 3 luglio 1990’.

Quella generazione imparò a proprie spese che spesso a vincere non sono i più bravi e meritevoli, ma i più fortunati e antipatici. Italia ‘90, in questo, fu segnale premonitore e specchio fedele del paese in cui i trentenni di oggi si trovano, con enorme fatica, a dover sopravvivere.

Ma questo libro, nel quale calcio e amore vanno di pari passo, può anche essere letto anche come un perfetto manuale ad uso e consumo di tutte le donne che vogliono scoprire come funziona la mente dei trentenni di oggi, rimasti per sempre segnati da quel torneo. Per potersi rapportare con loro in maniera più efficace, o per rendersi definitivamente conto che è meglio trovarsi un altro uomo.

