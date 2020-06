Bimbi sipontini amanti della natura. La bellezza del gesto nelle immagini

, 09 giugno 2020. Navigando tra i vari social la nostra attenzione viene richiamata da una foto che subito ci ricorda una località a noi conosciuta; in realtà è un post con centinaia di “like”, commenti e condivisioni, pubblicato su una nota Pagina Facebook che tratta tematiche ambientali (Plastic Free Onlus, per l’esattezza), con migliaia di iscritti. Ci soffermiamo a leggere la breve didascalia e scopriamo, con stupore ed orgoglio, che i protagonisti sono dei giovanissimi nostri concittadini.

Essere immersi nella natura, è scientificamente provato, apporta enormi benefici per la salute del corpo e dello spirito. Lo sapranno bene i nostri piccoli eroi che in una “bella giornata di fine primavera” (cit.) hanno portato a termine un piccolo grande gesto d’altruismo e passione. Un atto che denota rispetto per l’ambiente e per il prossimo, ma soprattutto è eloquente di quanto un esempio possa valere più di tante parole. I nostri giovanissimi filantropi hanno condotto una scrupolosa pulizia dell’intera area adibita alla sosta e al pic-nic nel bel mezzo del Parco del Gargano, località Bosco Quarto. Si sono quindi cimentati in un concreto e proficuo ripristino dell’area che, come testimoniato anche dalle foto, versava in condizioni raccapriccianti. Tanti utenti si sono complimentati con i ragazzi, ringraziandoli per il lavoro svolto.

Dobbiamo essere quindi ottimisti e fieri sapendo che dei bimbi, probabilmente anche per merito di adulti che gli hanno ben educati, nonostante la giovanissima età, hanno già maturato un pensiero propositivo, coscienzioso, degno di una mente attiva, vivace e autenticamente sana.

Una vibrante e fresca leva che lascia ben sperare per il futuro.

fotogallery in allegato