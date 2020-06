Borgo Mezzanone, pakistano accoltellato dopo litigio

Foggia, 09 giugno 2020. Un cittadino pakistano di 34 anni è stato accoltellato, in modo non grave, ad una mano durante un litigio con un altro migrante avvenuto all’interno del ghetto di Borgo Mezzanone, l’insediamento abusivo sorto a pochi chilometri da Foggia. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma ha rifiutato le cure mediche e, subito dopo, ha abbandonato il nosocomio dauno. A quanto si apprende, il 34enne avrebbe avuto un acceso diverbio per futili motivi con un altro cittadino straniero che risiede nella baraccopoli. L’uomo ha dichiarato ai carabinieri di non conoscere il suo aggressore.. Fonte: GdM