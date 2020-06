Covid, camionista pugliese non dorme a casa da 3 mesi “Per proteggere la mia famiglia”

) Ilario da tre mesi dorme lontano da casa per proteggere la sua famiglia. Lui fa l’autotrasportatore e dal 2 febbraio non ha passato mai una notte nel suo letto. “Il primo mese ho dormito sempre nel mio camion, poi mi è stata messa a disposizione una casa dove vivo da solo”, afferma l’uomo, intervistato da “Mattino Cinque”, durante una sosta in una stazione di servizio di Cerignola, in provincia di Foggia.

“Ne vale la pena quando si tratta di mettere al sicuro la salute degli altri”, aggiunge il camionista pugliese che ha voluto ridurre al minimo i contatti con la moglie e la figlia perché dall’inizio dell’emergenza sanitaria non ha mai smesso di lavorare, girando l’Italia e non solo. LINK VIDEO