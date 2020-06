Mattinata, 09 giugno 2020. “Carrelli, finestre, banchi e sedie distrutti , tappetini e pavimento della palestra bruciati, furto di palloni e materiale tecnico con il nostro logo, da parte di individui vigliacchi che non possono fare altro che nascondersi.”

E’ quanto scrivono su facebook i referenti della Asd Volley Mattinata. La notizia è stata già anticipata da Foggiatoday.it.

“Quanto queste immagini testimoniano è un gesto vile e perpetrato che manifesta il totale fallimento di un intera generazione. Inutile cercare una motivazione plausibile a questo scempio, eppure non possiamo esimerci dal manifestare tutto il nostro sdegno e la nostra profonda amarezza . A causa di ciò, la palestra delle scuole medie, un luogo pubblico gestito da una associazione sportiva locale, che vive all’insegna dei sani valori dello sport , non potrà più assurgere alla sua destinazione in quanto necessita di opere di riqualificazione e di riallestimento dei materiali”.

“Questi atti vandalici hanno di fatto stroncato le gambe a un progetto sportivo che in questi 5 anni è cresciuto tantissimo assieme alla gioia e all’entusiasmo dei suoi giovani atleti e che vedeva quest’anno le ragazze del campionato open femminile prime in classifica e prossime alle finali nazionali AICS. Si perde pertanto non solo un luogo di aggregazione fruibile a tutti,ma anche l’ennesima possibilità di crescita. Impossibile insegnare la disciplina e il rispetto delle regole a chi evidentemente non ha neanche rispetto per se stesso : VERGOGNA !!”.

immagini da facebook