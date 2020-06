Qualunque automobilista sa che per avere un veicolo in perfette condizioni bisogna prendersi cura di alcuni elementi, tra cui i filtri. Nell’auto ci sono vari fluidi tecnici: carburante, olio, ma anche l’aria ha una funzione tecnica importante. Questi elementi vanno sempre tenuti puliti, per evitare che creino dei problemi ai relativi impianti. Ecco perché ci sono filtri e nel sistema di alimentazione, nel sistema di lubrificazione e anche nell’aspirazione dell’aria. Il filtro elimina le impurità che possono entrare nei vari sistemi, come prodotti dell’usura, polvere, vari detriti. In ogni automobile ci sono quattro filtri standard: il filtro del carburante, il filtro dell’olio, il filtro dell’aria e il filtro dell’abitacolo.Il filtro aria si trova in un involucro, di solito piatto o rotondo, con del tessuto non tessuto pieghettato. In alcuni casi, c’è anche una rete metallica di rinforzo. Ecco come funziona il filtro aria: grazie alle numerose pieghe, l’elemento filtrante a una superficie molto grande, quindi riesce a intercettare molti contaminanti. Il filtro aria si trova nell’aspirazione prima del gruppo farfallato. Grazie all’azione del filtro dell’aria, il motore può ricevere la quantità necessaria di ossigeno per formare la miscela da bruciare. Per questo è importante sostituire il filtro per tempo.

Chiama il filtro abitacolo, che in alcuni veicoli moderni è stato eliminato, serve a pulire l’aria che deve entrare in contatto con i passeggeri del veicolo. L’aria può contenere vari contaminanti, sabbia, insetti e pollini. Il filtro abitacolo è simile al filtro dell’aria, però può contenere anche carbone attivo, che serve a eliminare anche particelle organiche, evitando la formazione di cattivo odore.

Il filtro del carburante agisce in due fasi: filtraggio grosso e fine. In genere, il primo filtro si trova sopra il serbatoio, mentre il secondo si trova nei tubi di alimentazione del carburante, sotto il cofano o sotto la scocca. Questi filtri servono a eliminare ogni contaminante dal carburante, specialmente se si fa rifornimento in una stazione di servizio non di prima qualità. Puoi trovare i filtri per la tua auto qui

Il filtro dell’olio si trova sopra il motore, serve a eliminare dal lubrificante le particelle dell’usura del motore stesso. Questo filtro va cambiato ogni volta che si cambia l’olio motore.

Il manuale tecnico del veicolo contiene gli intervalli di sostituzione specifici per ogni filtro. È sempre meglio scegliere i componenti di ottima qualità, così l’auto potrà funzionare sempre perfettamente. (nota stampa)