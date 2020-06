Galliani “Obiettivo Monza ora è la Serie A”

Distanze di sicurezza tra i giornalisti presenti, mascherine griffate AC Monza per tutti, sciarpe e bandiere ad addobbare la Sala, in attesa di poter festeggiare ufficialmente appena si potrà, come ha promesso Adriano Galliani. “Magari se sarà possibile il giorno del raduno, che scatterà il 1 luglio”, ha annunciato l’Amministratore Delegato biancorosso, che ha ricordato la linea chiara e ambiziosa di Silvio Berlusconi: il Monza vuole provare da subito a conquistare quel traguardo mai raggiunto dal club in tutta la sua storia, la serie A.

“Questa Promozione è il 30esimo trofeo di Silvio Berlusconi dopo i 29 col Milan, la nostra continua a essere un’operazione romantica”, ha aggiunto Galliani, annunciando di aver depositato il contratto preliminare del futuro primo acquisto della prossima stagione, il centrocampista Andrea Barberis del Crotone.

Presenti in prima fila i membri del Cda Danilo Pellegrino, Leonardo Brivio, Leandro Cantamessa e Roberto Mazzo e gli Assessori del Comune di Monza. A fare da padrone di casa il Sindaco Dario Allevi, che ha voluto ricordare le 193 persone morte a Monza a causa del Covid, e il decano dei giornalisti brianzoli Giancarlo Besana scomparso lo scorso 26 marzo, dedicando la tanto attesa Promozione a tutta la gente che ha sofferto negli ultimi difficili mesi. “La città si sta colorando di biancorosso, la Villa Reale sarà illuminata con questi colori ed è questo l’appello che voglio lanciare: mettete tutti un drappo biancorosso in città, alle finestre” ha detto il Sindaco.

Il Direttore Sportivo Filippo Antonelli, che aveva già festeggiato la Promozione dalla D tre anni fa ha dedicato questo ritorno in serie B al tifoso speciale Angelo Scotti, che aveva pronosticato la Promozione nel 2020. E Mister Cristian Brocchi, seduto al fianco di Adriano Galliani si è detto già pronto per il prossimo obiettivo, la conquista della Serie A, ringraziando i giocatori per la straordinaria cavalcata Promozione.

Di seguito la gallery della mattinata, conclusasi con le foto di gruppo all’ingresso del Palazzo del Comune, colorato di biancorosso con lo slogan della promozione che domina la città: Monza in B, laBèinBrianza!